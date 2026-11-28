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Los jugadores del Manchester United lucen cabizbajos durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Brentford en Manchester, Inglaterra, el sábado 28 de noviembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson) AP

Ahora Pochettino suma dos goleadas consecutivas por 4-0 en sus dos partidos al mando, tras haber sido vapuleado por Liverpool la semana pasada. Esto significa que el United termina el fin de semana todavía en el fondo de la tabla.

Pochettino dejó su cargo con Estados Unidos para intentar enderezar el rumbo del United, y abrazó a sus jugadores en el campo mientras los abucheos resonaban por Old Trafford tras el pitazo final.

Con seis derrotas en 12 partidos y apenas una victoria, el United está penúltimo, un puesto por encima de Crystal Palace, que juega el domingo.

En marcado contraste, el entrenador de Brentford, Keith Andrews, fue recibido con rugidos de los aficionados visitantes tras una victoria destacada que elevó a su equipo al quinto lugar.

Leeds era sexto después de una victoria por 3-0 contra Coventry.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP