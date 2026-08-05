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Abreu pega otro jonrón, Gray logra su 14ta victoria y Medias Rojas vencen 4-0 a Medias Blancas

BOSTON (AP) — Wilyer Abreu conectó jonrón por cuarta vez en tres juegos, Sonny Gray ponchó a ocho en seis entradas para lograr su 14ª victoria, y los enrachados Medias Rojas de Boston vencieron el miércoles 4-0 a los Medias Blancas de Chicago.

El venezolano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, festeja tras conectar un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
El venezolano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, festeja tras conectar un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Boston ha ganado siete duelos seguidos, empatado con Atlanta por la racha activa más larga en las mayores, y ha ganado 25 de 28 compromisos. Los Medias Rojas también han ganado nueve series consecutivas, la segunda seguidilla más larga en la historia de la franquicia, detrás de una de 11 series en 1912.

Gray (14-2) permitió tres hits y dio dos bases por bolas. Empató con el dominicano Cristopher Sánchez, de Filadelfia, como líder de las Grandes Ligas en victorias.

El venezolano Willson Contreras conectó un sencillo impulsor en la primera entrada que llevó a su compatriota Abreu al plato desde segunda.

Chicago amenazó con empatarlo en la tercera. El cubano Miguel Vargas se embasó con un sencillo dentro del cuadro hacia el antesalista Caleb Durbin. El primera base Contreras fildeó el tiro fuera de la almohadilla y luego lanzó al plato, donde el receptor Connor Wong puso out a Sam Antonacci con el toque para el tercer out.

Abreu conectó un jonrón entre el jardín derecho y el central en la tercera entrada, su 20º de la temporada. El venezolano Andruw Monasterio elevó de sacrificio en la séptima, y Durbin puso el 4-0 con un sencillo impulsor en la octava.

Sean Burke (7-6) permitió dos carreras con cinco hits en 4 1/3 entradas por los Medias Blancas, que se fueron en blanco por octava vez.

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