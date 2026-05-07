Abren centros de votación para elecciones locales en Reino Unido, consideradas referéndum a Starmer

Urnas y carteles para distribuir por los centros de votación de las inmediaciones de Edimburgo, vistos en un almacén municipal en el Edificio Sirius, en el oeste de la ciudad, antes de las elecciones escocesas del 7 de mayo, en Edimburgo, Escocia, el 6 de mayo de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP) AP

El Partido Laborista de centroizquierda de Starmer se prepara para grandes pérdidas en unos comicios en los que se elegirán a unos 5.000 concejales locales y a un puñado de alcaldes en toda Inglaterra, así como a los miembros de los parlamentos semiautónomos en Escocia y Gales.

Los centros de votación abrieron a las 7 de la mañana y cerrarán a las 10 de la tarde. Algunas autoridades locales contarán las boletas durante la noche, pero es probable que la mayor parte de los resultados se anuncien el viernes por la tarde.

Las elecciones locales suelen centrarse en asuntos como la recolección de basura, los grafitis y los baches, pero los rivales de Starmer han presentado la votación del jueves como un referéndum sobre el primer ministro.

Una debacle podría desencadenar movimientos por parte de los inquietos legisladores laboristas para destituir al líder que los llevó al poder hace menos de dos años. Incluso si Starmer sobrevive a esta prueba, muchos analistas dudan que encabece al partido en las próximas elecciones nacionales, que deben celebrarse a más tardar en 2029.

La popularidad de Starmer se ha desplomado tras repetidos tropiezos desde que se convirtió en primer ministro en julio de 2024. Su gobierno ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida —tareas que se han vuelto más difíciles por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ha estrangulado los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El primer ministro también se ha visto perjudicado por su desastrosa decisión de nombrar a Peter Mandelson, amigo de Jeffrey Epstein y marcado por escándalos, como embajador del país en Washington.

El Partido Laborista defiende alrededor de 2.500 escaños en ayuntamientos ingleses, y los miembros del partido temen que pueda perder muchos de ellos.

Una paliza electoral podría desencadenar un desafío repentino al liderazgo o presión interna del partido sobre Starmer para que dimita. Ya superó una crisis en febrero, cuando algunos legisladores laboristas, incluido el líder del partido en Escocia, le pidieron que renunciara por el nombramiento de Mandelson.

Luke Tryl, de la encuestadora More in Common, afirmó que es probable que las elecciones locales supongan “el colapso total del tradicional sistema bipartidista” que durante décadas estuvo dominado por los partidos Laborista y Conservador.

Se espera que el gran ganador sea el partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, que apunta a bastiones obreros, antes laboristas, en el norte de Inglaterra y en las afueras de Londres con su mensaje antisistema y antiinmigración. También es probable que el Partido Verde gane cientos de escaños en centros urbanos y ciudades universitarias.

También se espera que el principal partido de oposición, el Conservador, pierda terreno, mientras que los Liberal Demócratas, centristas, lograrían algunas ganancias.

Starmer no mencionó siquiera a los conservadores en su mensaje final previo a los comicios, y los planteó como una elección entre “el progreso y un futuro mejor” con el Partido Laborista y “la ira y la división que ofrece Reform o las promesas vacías de los Verdes”.

En la víspera de la jornada electoral, Farage manifestó que un resultado sólido para Reform significaría que Starmer estará “fuera a mediados del verano”.

Reform también busca dar la sorpresa en Escocia y Gales, aunque es probable que los nacionalistas independentistas del Scottish National Party y Plaid Cymru formen gobiernos en Edimburgo y Cardiff.

“El Partido Laborista va a perder frente a Reform en algunos lugares, frente a los Verdes en otros, y aquí y allá también perderán uno o dos escaños ante los Liberal Demócratas y los conservadores", apuntó Tony Travers, profesor de gobierno en la London School of Economics. "Están luchando en cuatro frentes en Inglaterra —cinco en Gales y Escocia—”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP