Abogados de Lively y Baldoni se enfrentan en un tribunal de Nueva York pese a acuerdo previo

Blake Lively aparece en el especial de aniversario de SNL50 en Rockefeller Plaza en Nueva York el 16 de febrero de 2025 (izquierda), y Justin Baldoni aparece en una proyección especial de "The Boys in the Boat" en Nueva York el 13 de diciembre de 2023. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) AP

Hace apenas un mes, ambos anunciaron un acuerdo que evitó un juicio por las denuncias de Lively de que Baldoni encabezó una campaña para manchar su reputación después de que ella lo acusara de acosarla sexualmente en el set de su película de 2024 “It Ends With Us” ("Romper el círculo").

Pero los abogados de Lively regresaron a los tribunales el lunes e intentaron que un juez obligue a Baldoni a pagar sus facturas legales, además de otras sanciones. Señalaron que ella tiene derecho a ese dinero en virtud de una ley de California porque la contrademanda de Baldoni, en la que afirmaba que ella lo había difamado y extorsionado, fue desestimada el año pasado por un juez.

Ninguno de los actores estuvo presente en la audiencia ante el juez federal de distrito Lewis J. Liman en Nueva York.

Baldoni y su abogada, Ellyn Garofalo, acusaron a Lively de intentar dar “un rodeo” para sortear un juicio que se canceló cuando ambos aceptaron llegar a un acuerdo. Aunque los términos financieros del acuerdo no se anunciaron públicamente, Garofalo indicó al tribunal que se resolvió sin que Baldoni y su productora “pagaran un centavo de los 300 millones de dólares en daños y perjuicios que ella exigía”.

“Reabrir esto para, básicamente, lo que sería un juicio alternativo, implicaría reabrir el proceso de obtención de pruebas, nuevos peritos, nuevas declaraciones de peritos”, manifestó.

El abogado de Lively, Michael Gottlieb, sostiene que la demanda que Baldoni presentó contra Lively era precisamente el tipo de litigio que la ley de California fue diseñada para frenar. La norma busca proteger a sobrevivientes de acoso sexual de disputas legales prolongadas y perjudiciales.

Liman no emitió un fallo de inmediato tras escuchar más de una hora de argumentos.

Los dos actores han estado enfrentados en los tribunales desde finales de 2024 por el tenso rodaje de “It Ends With Us”.

Lively afirmó que, durante la filmación, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó límites físicos mientras grababan una escena de amor y presionó para incluir desnudez, en contra de los deseos de Lively, durante una escena en la que su personaje daba a luz.

Lively también acusó a Baldoni y a su productora de haber orquestado después un esfuerzo para dañar su reputación pública y su credibilidad, en caso de que ella hiciera públicas sus quejas.

Baldoni, quien dirigió el drama romántico oscuro y lo protagonizó junto a Lively, negó haberla acosado u organizado una campaña de desprestigio. Afirmó que las quejas sobre su conducta fueron inventadas por Lively como parte de un esfuerzo por tomar el control creativo de la película. Presentó una contrademanda y acusó a Lively y a su esposo, el actor de “Deadpool” Ryan Reynolds, de difamación y extorsión.

El juez finalmente desestimó las denuncias de acoso sexual de Lively, al dictar que no podía impulsarlas bajo la ley federal porque era una contratista independiente y no una empleada en el set de la película. La demanda por represalias se encaminaba a juicio cuando ambas partes llegaron a un acuerdo.

En una declaración conjunta después de alcanzarse el acuerdo, ambas partes señalaron que coincidían en que las preocupaciones de Lively “merecían ser escuchadas” y que “siguen firmemente comprometidas con lugares de trabajo libres de impropiedades y de entornos improductivos”.

“It Ends With Us”, una adaptación de la novela superventas de 2016 de Colleen Hoover sobre una relación que deriva en violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla.

Lively apareció en la película de 2005 “The Sisterhood of the Traveling Pants” ("Un verano en pantalones") y en la serie de televisión “Gossip Girl” de 2007 a 2012, antes de protagonizar películas como “The Town” ("Atracción Peligrosa") y “The Shallows” ("Miedo profundo").

Baldoni protagonizó la comedia televisiva “Jane the Virgin”, dirigió la película de 2019 “Five Feet Apart” y escribió “Man Enough”, un libro que cuestiona las nociones tradicionales de la masculinidad.

FUENTE: AP