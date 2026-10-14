Abogados de dominicano baleado por el ICE en NY afirman que agente disparó sin previo aviso

En esta imagen, tomada de un video de la cámara corporal de un agente y difundida por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), personal policial atiende a Oscar Belgal, un hombre dominicano de 28 años que recibió disparos de agentes federales de inmigración el jueves 8 de octubre de 2026 en Nueva York, mientras conducía su automóvil con un niño de 5 años a bordo. (NYPD vía AP) AP

El relato de los abogados de Oscar Belgal contrasta con la versión de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), quienes afirman que los agentes abrieron fuego únicamente después de que Belgal chocó su auto contra dos vehículos del gobierno y “aceleró hacia otros agentes”.

En una petición presentada ante un tribunal federal en Brooklyn para solicitar la liberación de Belgal, Legal Aid Society indicó que el hombre había recogido a su hijo en la escuela y se detuvo frente a un hidrante mientras buscaba un lugar para estacionar, cuando “un hombre anónimo y con el rostro cubierto” se abalanzó hacia el vehículo con su arma desenfundada, seguido por otros hombres armados y con el rostro cubierto.

“Los hombres no se identificaron, no mostraron documentos ni se comunicaron con Oscar de ninguna manera sustancial”, escribieron los abogados de Belgal. “En cambio, sin identificarse, el primer hombre golpeó y rompió la ventanilla de Oscar y comenzó a disparar dentro del auto de Oscar mientras su hijo se resguardaba en el asiento trasero. Una de esas balas alcanzó a Oscar en el cuello y de inmediato comenzó a sangrar”.

La policía de la ciudad de Nueva York difundió la semana pasada imágenes de sus cámaras de seguridad que captaron parte del encuentro, aunque no resuelven de manera concluyente la disputa sobre cómo se desarrolló el incidente.

En el video se puede ver a un hombre con sudadera y gorra roja que corre hacia el auto mientras le apunta a Bengal con su arma e inmediatamente después usa el cañón del arma para golpear la ventanilla del lado del conductor, la cual se hace añicos con el segundo impacto.

Un segundo agente aparece junto al auto y saca su arma. Belgal entonces conduce hacia la calle y se aleja de los dos agentes. El auto sale del encuadre de la cámara, mientras se ve al agente de gorra roja que lo persigue.

Lo que ocurrió a continuación no quedó captado en las cámaras de seguridad de la policía de Nueva York, pero la persecución terminó instantes después, cuando el auto dañado de Bengal quedó detenido contra una barrera de concreto, con impactos de bala en el parabrisas y en una ventanilla trasera.

Videos de transeúntes y grabaciones de cámaras corporales de policías de la ciudad muestran que los agentes del ICE esposaron a Belgal y le brindaron atención por una herida de bala en el cuello mientras se encontraba sentado en el pavimento fuera del vehículo. Elementos de la policía trasladaron a Belgal a un hospital cercano.

El DHS no comentó el miércoles sobre las afirmaciones de los abogados de Belgal, asegurando que el incidente sigue siendo investigado. Sin embargo, funcionarios del departamento han sostenido que los agentes del ICE dispararon porque creían que sus vidas estaban en peligro.

Los abogados de Belgal dijeron que su cliente nunca supo que los hombres eran agentes del ICE hasta que despertó en el hospital. Señalan que continúa detenido en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, donde aún no se le he programado una cirugía para extraer la bala alojada en su cuello. También afirman que ha perdido sensibilidad en el lado izquierdo del rostro y padece una disminución de la audición.

La Oficina de Prisiones de Estados Unidos, que administra la cárcel, no comentó de momento sobre el caso.

“La detención del señor Belgal fue ilegal desde el principio. Agentes del ICE le dispararon en el cuello frente a su hijo de cinco años, no le brindaron asistencia médica inmediata y ahora lo mantienen retenido en una instalación conocida por su negligencia médica”, dijeron Perry McAninch y Elyssa Williams, los abogados que representan a Belgal.

Marcos Charles, jefe de operaciones de control y expulsión del ICE, declaró la semana pasada en conferencia de prensa que Belgal se negó a obedecer las órdenes de salir de su vehículo y posteriormente aceleró y chocó contra dos vehículos del gobierno mientras los agentes del ICE trataban de evitar que escapara.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha sostenido que los agentes no sabían que había un niño en el auto y culpó a Belgal de poner en peligro la vida de su hijo.

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La reportera de The Associated Press Valeria Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP