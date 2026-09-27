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Aaron Rodgers supera a Joe Burrow y los Steelers vencen 30-27 a Bengals

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers lanzó para 292 yardas y tres touchdowns para superar en duelo a Joe Burrow, y los Steelers de Pittsburgh Steelers vencieron 30-27 el domingo a los Bengals de Cincinnati.

El receptor de los Steelers de Pittsburgh Ben Skowronek celebra con el quarterback Aaron Rodgers después de atrapar un pase de touchdown en el encuentro ante los Bengals de Cincinnati el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
El receptor de los Steelers de Pittsburgh Ben Skowronek celebra con el quarterback Aaron Rodgers después de atrapar un pase de touchdown en el encuentro ante los Bengals de Cincinnati el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Pittsburgh (2-1) se recuperó de una actuación miserable la semana pasada en Nueva Inglaterra para frenar parte del impulso inicial de Cincinnati.

Rodgers completó 19 de 34 pases, incluido un avance de 47 yardas con recepción y carrera del enorme ala cerrada Darnell Washington que ayudó a preparar el gol de campo de 33 yardas de Chris Boswell y que les dio la ventaja con 2:18 minutos por jugar.

Cincinnati (2-1) tuvo una oportunidad al final. Los Bengals llegaron a territorio de Pittsburgh, pero Burrow perdió el balón tras ser capturado por el tackle defensivo Derrick Harmon. El liniero defensivo novato de Pittsburgh Sebastian Joseph-Day cayó sobre el ovoide cerca de la mitad del campo y los Steelers se salvaron.

Jaylen Warren sumó 176 yardas totales (127 por tierra, 49 por recepción) para Pittsburgh, que le siguió el ritmo a los explosivos Bengals anotación por anotación, mientras Cincinnati veía esfumarse la posibilidad de su primer arranque 3-0 desde 2015.

Burrow lanzó para 292 yardas y tres anotaciones, incluido un increíble envío de 28 yardas a Tee Higgins al final de la primera mitad. El balón cayó sobre el abdomen de Higgins mientras el receptor se abría espacio ante el defensivo profundo de los Steelers Asante Samuel Jr. para ganar la posición justo al otro lado de la línea de gol.

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