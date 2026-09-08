Aaron Judge regresa a los Yankees tras 99 días de baja por costilla rota

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Aaron Judge de los Yankees de Nueva York observa desde la caseta el juego contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Corey Sipkin) AP

Tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Judge se había perdido 84 juegos desde su última aparición el 31 de mayo. El jugador de 34 años se saltó una asignación de rehabilitación por lesión en las ligas menores.

Judge inició la jornada con un promedio al bate de .248, con 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .907.

Se lesionó inicialmente al intentar evitar al segunda base Jazz Chisholm Jr. durante un intento fallido de atrapar una pelota, lanzándose en Houston el 26 de abril, y bateó para .263 con siete jonrones y 20 carreras impulsadas en 31 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados. Tenía apenas un jonrón en 18 juegos antes de la estadía en la lista de lesionados.

Nueva York tenía marca de 36-23 después de la última vez que Judge jugó el 31 de mayo y registró 45-39 en su ausencia. Los Yankees batearon para .243 con 86 jonrones y un OPS de .770 en 59 juegos hasta el 31 de mayo, pero para .227 con 107 jonrones y un OPS de .681 mientras Judge estuvo fuera. Su promedio de bateo durante ese tramo ocupó el puesto 29 entre los 30 equipos de las Grandes Ligas, por delante de Seattle con .225.

Los Yankees tienen marca de 81-62, a cuatro juegos de Tampa Bay, el líder del Este de la Liga Americana, y están dos juegos por delante de Boston (80-65) por el primer comodín de la Liga Americana. Los Yankees cuentan a favor suyo el criterio de desempate sobre los Medias Rojas tras ganar la serie de la temporada.

Judge bateó para un récord personal de .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos el año pasado, al ganar su tercer premio MVP y su primer título de bateo. Se perdió 10 juegos del 26 de julio al 4 de agosto por una distensión del flexor en el codo derecho, que sufrió en un tiro al plato el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección de plasma rico en plaquetas y no requirió cirugía durante la temporada baja.

Judge se saltó una asignación de rehabilitación en 2023 cuando se perdió 42 juegos por una fractura en el dedo gordo del pie derecho tras estrellarse contra la cerca del jardín derecho en el Dodger Stadium. Bateó para .245 con 18 jonrones, 35 carreras impulsadas y un OPS de .965 en 57 juegos después de su regreso. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP __ FUENTE: AP