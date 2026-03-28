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Aaron Judge conecta su 2do jonrón en 2 juegos y Yankees vencen 3-1 a Gigantes para barrerlos

SAN FRANCISCO (AP) — Aaron Judge disparó un jonrón por segundo día consecutivo casi al mismo punto del jardín izquierdo, Ben Rice pegó un doble de dos carreras en la tercera entrada y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado 3-1 a los Gigantes de San Francisco, barridos en tres juegos.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, es felicitado por Ben Rice, luego de batear un jonrón ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, es felicitado por Ben Rice, luego de batear un jonrón ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

San Francisco igualó un récord de la franquicia que se remontaba a 1909 al pasar 20 entradas consecutivas sin anotar en el comienzo de una temporada, antes de que el sencillo impulsor de Matt Chapman en el tercer inning finalmente pusiera en la pizarra a los Gigantes —y a su nuevo mánager Tony Vitello.

Mientras tanto, Aaron Boone llegó a 700 triunfos como mánager de los Yankees.

Los siete desafíos automatizados de bolas y strikes a decisiones del umpire principal Chad Whitson fueron revertidos —cuatro por San Francisco y tres por Nueva York.

Judge conectó su bambinazo con dos outs en la quinta, un batazo de 383 pies que estrelló la pelota en el techo de una ambulancia estacionada en el túnel, justo dentro del poste de foul.

Rice puso al frente a Nueva York en la tercera ante el derecho Tyler Mahle (0-1), quien salió del juego después de cuatro entradas en su debut con San Francisco.

Jake Bird (1-0) lanzó 1 2/3 entradas de relevo y David Bednar cerró para su segundo salvamento, después de permitir dos sencillos consecutivos en el comienzo de la entrada antes de hacer que Patrick Bailey bateara para una doble matanza que marco el final del juego.

Los Giants fueron blanqueados por Nueva York 7-0 y 3-0, con apenas cuatro hits en sus dos primeros juegos —la primera vez que eso ocurría en la historia del béisbol para iniciar una temporada.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 4-0.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Arráez de 4-2. El dominicano Rafael Devers de 4-2. Los dominicanos Heliot Ramos de 3-1, Willy Adames de 4-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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