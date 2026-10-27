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Aaron Ashby rompe récord de relevo sin carreras en playoffs con Cerveceros en extrainnings

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El zurdo de los Cerveceros de Milwaukee, Aaron Ashby, rompió la noche del martes el récord de Andrew Miller de entradas sin permitir carrera para un relevista en una misma postemporada con un noveno inning de 1-2-3 en el Juego 4 de la Serie Mundial.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Aaron Ashby, realiza un lanzamiento durante la octava entrada del segundo juego de la Serie Mundial de béisbol, el sábado 24 de octubre de 2026, en Milwaukee, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/Ashley Landis)
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Aaron Ashby, realiza un lanzamiento durante la octava entrada del segundo juego de la Serie Mundial de béisbol, el sábado 24 de octubre de 2026, en Milwaukee, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/Ashley Landis) AP

Ashby continuó con un décimo inning sin permitir carrera y no ha permitido anotación en 17 2/3 entradas en nueve apariciones de postemporada. Milwaukee estaba empatado 2-2 con Tampa Bay al entrar a la entrada 11. Los Cerveceros lideraban la serie 3-0 y estaban a una victoria de conseguir el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Ashby, que tuvo marca de 13-3 con efectividad de 3,12 en 71 apariciones como relevista durante la temporada, ha sido intocable en octubre. Ha permitido cinco hits, ha otorgado tres bases por bolas y suma 19 ponches.

Miller tenía la racha más larga de entradas consecutivas sin permitir carrera como relevista dentro de una misma postemporada, con 16 en 2016 para Cleveland. Incluida la temporada regular, Ashby ha lanzado la mejor marca de su carrera con 22 2/3 entradas consecutivas sin permitir carrera.

Ashby había tenido dificultades en la postemporada antes de esta. Permitió nueve carreras —ocho limpias— en 9 1/3 entradas de playoffs a lo largo de 10 apariciones en 2021, 2024 y 2025.

Los relevistas de los Cerveceros han permitido apenas ocho carreras limpias en 60 2/3 entradas de postemporada.

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