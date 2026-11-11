A una semana de los comicios en EEUU, más de una docena de contiendas clave siguen sin definirse

Un lote de boletas enviadas por correo en la Oficina Electoral de la Región II Anchorage, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Anchorage, Alaska. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Los demócratas van camino de conservar 54 escaños en el Senado en enero, pero podrían sumar uno o dos más a costa de los republicanos a medida que se cuentan los votos en Alaska y Mississippi. Con 255 escaños en la Cámara de Representantes, los demócratas tendrán su más grande mayoría elegida para esa cámara desde 2008, con la posibilidad de ganar varios escaños más conforme se definan las contiendas restantes.

Este es un vistazo a cómo están las cosas en algunas de las contiendas aún sin definir:

La tarde del martes, el demócrata Scott Colom aventajaba a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith por unos 2.600 votos en la contienda por el Senado en Mississippi.

Esta semana hay dos plazos clave en el proceso de conteo de votos en ese estado: las boletas de voto ausente por correo deben recibirse a más tardar el martes, y los condados deben entregar al estado sus resultados electorales certificados, incluidos los recuentos de boletas provisionales, a más tardar el viernes.

A diferencia de otros estados, Mississippi no cuenta con un sistema central de reporte de votos, y pocos condados publican los resultados electorales en internet. En su lugar, periodistas y analistas de The Associated Press se comunican directamente con cada uno de los 82 condados del estado para obtener la información más reciente disponible sobre el conteo de votos.

El estado certificará sus resultados el 3 de diciembre.

El secretario de Estado de Mississippi, Michael Watson, informó el lunes que se habían procesado unas 14.200 boletas provisionales, de las cuales cerca del 80% fueron aceptadas, y que unas 2.700 boletas de voto ausente por correo aún no se habían devuelto.

Mississippi no tiene recuentos automáticos ni permite que los candidatos soliciten un recuento. Los recuentos en el estado se realizan únicamente en caso de una orden judicial. La AP puede declarar un ganador en una contienda que sea susceptible de recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande como para que un recuento o una impugnación legal cambien el resultado.

El conteo de votos continúa en la contienda por el Senado en Alaska

La demócrata Mary Peltola aventajaba al senador republicano Dan Sullivan por unos 2.500 votos en la contienda por el Senado en Alaska la tarde del martes, con un estimado del 76% de los votos contabilizados. Se espera que los resultados de algunas boletas de voto ausente se publiquen a última hora del martes, aunque las boletas finales de voto ausente enviadas por correo desde fuera de Estados Unidos se aceptan hasta el 18 de noviembre, 15 días después del Día de las Elecciones.

La votación por orden de preferencia también podría afectar el calendario. A Peltola le falta poco más de 1 punto porcentual para alcanzar la mayoría necesaria para ganar de manera directa. Si ningún candidato obtiene la mayoría, la contienda pasará al escrutinio por orden de preferencia el 18 de noviembre. La “fecha objetivo” del estado para certificar los resultados electorales es el 25 de noviembre.

Los recuentos en Alaska son automáticos únicamente en caso de empate. Los candidatos también pueden solicitar un recuento dentro de los cinco días posteriores a la certificación del estado.

Más de una docena de contiendas para la Cámara de Representantes siguen en el aire

En la mayoría de las contiendas para la Cámara de Representantes que aún no se han definido, el margen entre los candidatos punteros era inferior a 1 punto porcentual entre los votos contabilizados hasta la tarde del martes.

En Carolina del Norte, cuatro contiendas siguen sin definirse, la mayor cantidad de cualquier estado, y en todas se desafían a titulares republicanos. No hay recuentos automáticos en el estado, pero los candidatos pueden solicitar un recuento si el margen entre candidatos es de 1% o menos del total de votos. El estado debe recibir la solicitud de recuento antes del mediodía, hora del Este, del 17 de noviembre, dos días hábiles después del escrutinio de los condados del estado. Está previsto que el estado certifique sus resultados el 24 de noviembre.

En California, solo una de las contiendas restantes para la Cámara de Representantes, en el Distrito 23, afectará el equilibrio de poder en la cámara. La otra contienda aún sin definir es entre dos demócratas. Las boletas por correo deben recibirse a más tardar el martes y los condados deben certificar sus resultados el 3 de diciembre. El estado certificará sus resultados el 11 de diciembre.

En el Distrito 2 de Carolina del Sur, continúa un recuento en la contienda entre el titular republicano Joe Wilson y el demócrata Zyon Khalia. Wilson superaba a Khalia por apenas unos 3.000 votos en el conteo original a última hora del martes, cuando se había contabilizado el 99% de los votos.

En el Distrito 1 de Minnesota, la contienda seguía sin definirse a última hora del martes, con unos 300 votos de diferencia entre los dos principales candidatos y un estimado del 99% de los votos contabilizados. Los recuentos no son automáticos en Minnesota, pero un candidato puede solicitar un recuento financiado con fondos públicos si el margen entre el candidato ganador y el perdedor es inferior al 0,25% de los votos.

En el Distrito 4 de Tennessee, unos 300 votos separaban a la demócrata Victoria Broderick del titular republicano Scott DesJarlais hasta última hora del martes. En ese estado, los recuentos se realizan únicamente como parte de una impugnación legal ante los tribunales. No hay recuentos automáticos, y los candidatos derrotados no pueden solicitar recuentos.

Dos gubernaturas siguen sin definirse

La senadora estatal demócrata Cindy Holscher aventajaba al presidente republicano del Senado estatal, Ty Masterson, en la contienda por la gubernatura de Kansas por menos de 1 punto porcentual a última hora del martes. El 4 de noviembre, el estado anunció que se había activado una auditoría de contiendas cerradas de los resultados electorales que exige un conteo manual de boletas seleccionadas en seis contiendas reñidas en Kansas, incluida la contienda por la gubernatura. La auditoría debe completarse antes del 16 de noviembre, fecha límite para que los condados certifiquen sus resultados.

En la contienda por la gubernatura de Alaska, se estimaba que solo se había contabilizado alrededor del 76% de los votos a última hora del martes, y el candidato demócrata, Jonathan S. Kreiss Tomkins, aventajaba a Bernadette M. Wilson por unos 45.000 votos, 49,6% frente al 28,9%. La contienda pasará al escrutinio por orden de preferencia si ningún candidato recibe más del 50% de los votos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP