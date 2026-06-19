¡A romper las redes! El mandato de Ecuador ante Curazao para no complicarse estadía en Mundial

El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, ordena a sus dirigidos durante el partido ante Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial en Filadelfia domingo 14 de junio, 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

La Tri tropezó 1-0 ante Costa de Marfil en el debut por el Grupo E, en un duelo en el que estrelló tres balones en el travesaño, otra evidencia de la baja efectividad del equipo de Sebastián Becaccece que había sido una constante durante las eliminatorias sudamericanas. Fue su primera derrota tras un invicto de 19 partidos.

Ecuador abrochó la clasificación con el peor registro ofensivo desde que Sudamérica juega bajo el formato de todos contra todos (14 goles). En una Copa del Mundo es un lujo que no puede darse.

Ahora está ante la urgente necesidad de anotar una buena cantidad de goles ante la nación caribeña, que fue bautizada con un contundente 7-1 en contra ante Alemania en su primera actuación en la historia en el gran escenario.

En busca de mayor profundidad, el entrenador argentino planea darle la titularidad al lateral derecho Ángelo Preciado en reemplazo de Alan Minda y correr al mediocampo a Alan Franco para asociarse a Moisés Caicedo en la generación de juego ofensivo.

El veterano Dick Advocaat, el técnico de mayor edad en la historia del torneo con 76 años, no se saldrá de su libreto pragmático. Ha pesar de los siete goles en contra, Curazao se mantuvo en partido ante la potencia europea durante los primeros 45 minutos.

La cuatro veces campeona se presentó letal en la competencia y dio el primer paso para dar vuelta la página después de quedar eliminado en fase de grupos en dos mundiales consecutivos desde que levantó la corona en 2014.

Con su artillero Kai Havertz encendido al estampar un doblete en el debut, Alemania está ante la oportunidad de medir su verdadero potencial ante Costa de Marfil.

Los Elefantes finalmente podrán contar con su delantero Elye Wahi, quien tras varias idas y vueltas burocráticas recibió luz verde para ingresar a Canadá.

El futbolista del Niza francés es investigado por presuntos delitos relacionados con apuestas y recién el jueves recibió la visa para disputar el partido en Toronto.

Según la liga francesa, se registró “una cantidad inusual de apuestas” a nivel internacional sobre si Wahi recibiría una tarjeta amarilla durante un partido el 17 de mayo. El jugador fue interrogado mientras estaba bajo custodia policial y fue liberado sin quedar detenido.

— Holanda-Suecia en Houston

La ‘Oranje’ quedó masticando bronca tras el empate ante Japón 2-2 en un Grupo F que a priori se percibía como uno de los más parejos del certamen. No pudo sostener ventaja las dos veces que estuvo al frente del marcador, dejando dudas sobre la prestancia de una defensa liderada por dos de los mejores centrales del mundo, Virgil Van Dijk y Micky van de Ven.

Suecia fue un vendaval ofensivo al aplastar 5-1 a Túnez, impulsado por el doblete de Yasin Ayari y el gran nivel de sus referentes ofensivos, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Holanda no podrá disponer del talentoso mediocampista Quinten Timmer, quien sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento y será preservado.

— Túnez-Japón en Monterrey

Será el partido 1.000 en la historia de los mundiales.

Túnez cambió a su comandante en medio de la tempestad. Echó al entrenador Sabri Lamouchi y apostó por el francés Hervé Renard, quien guió a Arabia Saudí en la última Copa del Mundo, donde los Halcones Verdes lograron una sorprendente victoria 2-1 sobre la favorita y eventual campeona Argentina.

“Conozco la pasión que rodea a este evento. Eso fue lo que me motivó a venir y es un desafío que no es fácil”, comentó el francés de 57 años.

Será una tarea difícil para Renard guiar a los africanos fuera de la fase de grupos por primera vez en siete participaciones mundialistas.

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FUENTE: AP