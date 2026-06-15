A los 40 años y en su primer Mundial, el arquero Vozinha se convierte en el paladín de Cabo Verde

El portero de Cabo Verde Vozinha evita el gol de España en el encuentro del Grupo H de la Copa Mundial el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, se prodigó con una media docena de intervenciones de mérito el lunes y no permitió que la colección de estrellas de España pudiera anotara, para salvar el lunes un sorpresivo empate 0-0 . El jugador de 40 años estuvo en todas partes mientras el equipo español y sus aficionados se frustraban cada vez más, pese a dominar la posesión y sumar 27 disparos.

Ni siquiera el joven astro Yamine Lamal, quien ingresó en el complemento, pudo encontrar la manera para batir a Vozinha y a la defensa de Cabo Verde.

Cuando sonó el pitazo final, Vozinha se encorvó cerca de su arco y lloró, antes de ser abrazado por sus compañeros. Cabo Verde, en su primer partido de la historia en un Mundial, le sacó así un punto a España, uno de los favoritos del torneo.

Vozinha comentó que lo invadieron las emociones al pensar en sus seres queridos que no pudieron ver su mejor actuación: sus abuelos, que lo habían criado, y su madre. Sus abuelos murieron hace unos años. Y su madre no había podido reunir el dinero a tiempo para obtener una visa para entrar a Estados Unidos, explicó Vozinha.

Esta fue la culminación de una carrera que comenzó tarde, pues Vozinha debutó profesionalmente hasta los 25 años con el Progresso de Angola. Desde entonces, ha pasado por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal, donde actualmente juega para el Chaves en la segunda división portuguesa.

Se incorporó a la selección en 2012 y, en ocasiones, dijo Vozinha, pensó en retirarse del equipo nacional, pero “continuó por este sueño”.

“Trabajo toda mi vida para esto, para este momento, para este sueño”, manifestó Vozinha. “Muchas generaciones en el pasado (soñaron con) este día, pero no lo lograron. Y ahora el sueño se hace realidad”.

La palabra “vozinha” en portugués significa “abuelita”, y el portero contó que le pusieron el apodo unos chicos mayores que lo intimidaban en la cancha de fútbol y luego se reían cuando él se iba a casa llorando con sus abuelos. Años después, adoptó el apodo porque otra persona en su club también tenía el mismo nombre de pila, Josimar.

Steven Moreira dijo que a él y a sus compañeros les gusta bromear con Vozinha por su edad. Afirmó que estaba orgulloso de él y lo llamó una “gran leyenda” que tuvo un “partido de locos” y demostró que la edad no importa.

Los aficionados de todo el mundo también lo notaron: los seguidores de Vozinha en Instagram se dispararon de alrededor de 50.000 personas a más de 2,4 millones pocas horas después del partido.

“Él vive y respira Cabo Verde”, señaló su compañero Pico Lopes y añadió que Vozinha puede parecer un compañero estricto durante los entrenamientos. “Siempre nos está encima para que seamos puntuales. Pero eso es lo que hace. Nos empuja a ser mejores. Y lo viste hoy: lidera con el ejemplo”.

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FUENTE: AP