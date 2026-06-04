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9 muertos en ataques en Gaza durante la noche, dice un hospital

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos nueve palestinos murieron durante la noche en ataques en Gaza, según hospitales locales, mientras gran parte de la atención mundial se centraba en los combates entre Israel y Hezbollah en Líbano.

Palestinos caminan entre edificios destruidos en Ciudad de Gaza, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)
Palestinos caminan entre edificios destruidos en Ciudad de Gaza, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Las nueve personas murieron en al menos cuatro ataques distintos en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre los ataques. La semana pasada, Israel mató al principal líder militar de Hamás, dos semanas después de ataques que mataron a su predecesor.

Las muertes fueron las más recientes en el enclave costero desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y el grupo armado palestino Hamás en Gaza. Aunque los combates más intensos han disminuido, el frágil alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército, matando a más de 936 personas desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes suelen considerar fiables las cifras del ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás. No ofrece un desglose de muertes de civiles y de combatientes.

Los milicianos han realizado ataques a tiros contra las tropas, e Israel afirma que sus ataques responden a violaciones de la tregua o a amenazas contra sus tropas. Cuatro soldados israelíes han muerto en Gaza desde el alto el fuego.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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