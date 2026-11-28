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El alero de los 76ers de Filadelfia LeBron James reacciona a un oficial tras anotar en el encuentro ante los Pacers de Indiana el viernes 27 de noviembre del 2026. (AP Foto/Doug McSchooler) AP

James (manejo de la zona lumbar/ciática) anotó 21 puntos en 27 minutos en la victoria del viernes por 111-87 sobre los Pacers de Indiana, mientras que Embiid (manejo de la fascia plantar del pie derecho) sumó 14 unidades en 28 minutos. Ninguno de los dos jugadores ha participado en ambos partidos de una serie de dos juegos en noches consecutivas esta temporada.

Los Sixers ya estaban sin su alero estrella Jaylen Brown, quien se perderá su segundo partido consecutivo debido al manejo de una lesión en el tendón de la corva izquierdo. Brown sufrió la lesión —que lo obligó a perderse dos partidos a principios de este mes— durante la victoria del miércoles por 111-104 sobre el Heat de Miami. El equipo anunció el viernes que una resonancia magnética no mostró agravamiento ni una nueva lesión.

El alero Dean Wade también se perderá su segundo partido seguido debido al manejo de una lesión en el tendón de la corva izquierdo.

Filadelfia (16-4) llega al partido del sábado empatado con los Spurs de San Antonio con el mejor récord de la NBA, con tres juegos de ventaja sobre los Hawks de Atlanta y Pistons de Detroit en la lucha por el primer puesto de la Conferencia Este.

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FUENTE: AP