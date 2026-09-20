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49ers anotan TD en sus primeras 5 series y vencen 35-13 a Dolphins

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Christian McCaffrey se convirtió en el cuarto jugador más rápido de la era del Super Bowl en alcanzar 100 touchdowns en su carrera, Brock Purdy jugó un partido casi perfecto y los 49ers de San Francisco arrollaron 35-13 a los Dolphins de Miami el domingo.

Christian McCaffrey (23), de los 49ers de San Francisco, corre y elude una tackleada de Chris Johnson, de los Dolphins de Miami, durante la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Christian McCaffrey (23), de los 49ers de San Francisco, corre y elude una tackleada de Chris Johnson, de los Dolphins de Miami, durante la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Los 49ers (2-0) no mostraron señales de fatiga después de vencer 27-7 a los Rams de Los Ángeles en el debut en Australia y comenzaron la temporada con victorias consecutivas por al menos 20 puntos por primera vez en la historia de la franquicia.

Anotaron touchdowns en sus primeras cinco series ofensivas y dominaron a los Dolphins (0-2), que pasaron la semana desde la derrota en el debut en Las Vegas entrenando en la cercana Napa.

Evitar el viaje ayudó poco a un equipo de Miami superado en todas las facetas, que llegó a la temporada con un registro de más de 180 millones de dólares en dinero muerto en el tope salarial.

Purdy completó 20 de 22 pases para 287 yardas, dos pases de touchdown y una carrera de anotación, y en un momento encadenó 18 pases completos consecutivos. Conectó un pase de touchdown de 12 yardas con George Kittle y otro de 6 con Kyle Juszczyk en las dos primeras series del tercer cuarto para sentenciar el partido.

McCaffrey anotó con un par de carreras de 1 yarda para llegar a 100 touchdowns en 114 partidos; en la era del Super Bowl, solo LaDainian Tomlinson (89 partidos), Emmitt Smith (93) y Shaun Alexander (96) lo lograron más rápido.

Malik Willis completó 14 de 23 pases para 197 yardas por Miami, pero recibió cuatro capturas y no pudo conducir una serie de touchdown hasta su pase de 77 yardas a Ryan Miller cuando quedaban 2:30 en el partido. ___

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