44 arrestados y 21 toneladas de cocaína confiscadas en operativo antidrogas de España y Ecuador

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La investigación de varios años junto con las autoridades ecuatorianas para desmantelar una red de contrabando de drogas fue reportada por la Guardia Civil española.

La fuerza indicó que la operación con la Policía Nacional de Ecuador, supervisada por Europol, desmanteló una red financiada por inversores en Dubái que introducía drogas de contrabando desde Sudamérica hacia España en contenedores marítimos.

Las primeras detenciones se produjeron en marzo de 2025, cuando la policía ecuatoriana arrestó a 36 sospechosos y allanó unas 50 propiedades en ese país, según la Guardia Civil.

Luego, la policía española detuvo a ocho sospechosos en allanamientos de propiedades en España e incautó 1 millón de euros (1,15 millones de dólares).

Los contrabandistas ocultaban la droga entre mercancías comerciales enviadas principalmente desde el puerto de Guayaquil.

Los traficantes en Ecuador han estado utilizando envíos comerciales a Europa para ocultar drogas, a menudo entre bananas.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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