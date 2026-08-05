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4 apuñalados en Covent Garden, Londres; la policía arresta a una mujer

LONDRES (AP) — La policía en Londres arrestó a una mujer el miércoles después de que cuatro personas fueron apuñaladas en Covent Garden, una concurrida zona del centro.

La Policía Metropolitana indicó que cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, fueron heridos con arma blanca, y que una mujer de 47 años fue arrestada bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión.

Los heridos fueron trasladados a un hospital en la cercana calle Endell. No se han dado más actualizaciones sobre la gravedad de sus lesiones.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres señaló que atendieron a cuatro pacientes en el lugar y los trasladó a todos a un centro de traumatología mayor.

La policía informó en un inicio que tres personas habían sido apuñaladas, pero en un comunicado posterior confirmó que eran cuatro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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