30 mineros mueren por derrumbe en mina de oro en República Centroafricana

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La mina artesanal se desplomó el martes por la mañana en la región de Abba, en la prefectura de Nana-Mambéré, según Florian Gaguende, uno de los mineros que sobrevivieron. Indicó que los rescatistas buscaban a más mineros que se cree quedaron atrapados, pero que la posibilidad de encontrarlos con vida “se está reduciendo”.

El vicealcalde de la subprefectura, Souleymane Bi, señaló que rescatistas y residentes lograron, a lo largo de varias horas, sacar 30 cuerpos de la mina colapsada, y que los mineros heridos estaban recibiendo tratamiento.

“Es horrible y estamos pidiendo ayuda a organizaciones y a todas las personas de buena voluntad para ayudar a sacar del agujero a quienes no pueden hacerlo”, comentó Bi.

Imágenes que parecen ser del lugar mostraban caóticas labores de rescate. Se podía ver a mineros cubiertos de lodo sacando un cuerpo del pozo, mientras decenas de otros mineros y trabajadores estaban dispersos por el sitio, algunos de los cuales gritaban para pedir ayuda.

El portavoz del gobierno, Evariste Ngamana, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó que las autoridades están “trabajando arduamente para brindar socorro y asistencia” a los afectados.

Los derrumbes en minas artesanales son comunes en la República Centroafricana, donde varios miles de personas trabajan en la extracción a pequeña escala. El trabajo es riesgoso porque, por lo general, los mineros no cuentan con suficiente protección y los accidentes suelen ser mortales.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP