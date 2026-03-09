23 tarjetas rojas e intervención policial en trifulca masiva empañan final por el título en Brasil

Compartir en:









ARCHIVO - Vista de la cancha del estadio Mineirao de Belo Horizonte previo a la semifinal entre Brasil y Alemania en la Copa Mundial, el 8 de julio de 2014. (AP Foto/Felipe Dana) AP

Hulk, ex delantero de la selección de Brasil, figuró entre los expulsados tras la violencia, que duró más de un minuto y se extendió de un extremo del campo al otro, mientras también se involucraban suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y personal de seguridad.

El incidente se desencadenó por una entrada temeraria de Christian, mediocampista de Cruzeiro, sobre Everson, el arquero de Atlético Mineiro que respondió derribando a su rival con un placaje al mejor estilo del rugby y dejándole caer ambas rodillas sobre la cabeza.

Eso derivó en una pelea multitudinaria. Jugadores de ambos equipos se sumaron, golpeándose a puñetazos y patadas. En imágenes difundidas en redes sociales, se vio a Hulk, que juega para Atlético, propinarle un puñetazo a un rival en la parte posterior de la cabeza y luego recibir una patada en el pecho.

Según estadísticas proporcionadas por los equipos, Cruzeiro terminó con 12 jugadores expulsados y Atlético con 11.

Cruzeiro acabó imponiéndose 1-0 para proclamarse campeón estatal en Minas Gerais.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP