americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

2 pilotos de EEUU se eyectan al aterrizar en un portaaviones frente a Virginia; 4 heridos

WASHINGTON (AP) — Dos aviadores de la Armada de Estados Unidos se eyectaron cuando aterrizaban su avión en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower frente a la costa de Virginia el lunes, y cuatro marineros a bordo de la embarcación resultaron heridos en lo que la Marina calificó como un “incidente”.

ARCHIVO - En esta imagen publicada por la Marina de EEUU, aviones militares se ven la cubierta del portaaviones de clase Nimitz USS Theodore Roosevelt, el 4 de julio de 2024, en el mar de China Meridional. (Marinero Ryan Holloway/Marina de EEUU, via AP, Archivo)
ARCHIVO - En esta imagen publicada por la Marina de EEUU, aviones militares se ven la cubierta del portaaviones de clase Nimitz USS Theodore Roosevelt, el 4 de julio de 2024, en el mar de China Meridional. (Marinero Ryan Holloway/Marina de EEUU, via AP, Archivo) AP

La Marina indicó en un breve comunicado que los dos pilotos, asignados al Ala Aérea Embarcada 3, se eyectaron con éxito después de que “se produjo un incidente durante las operaciones de recuperación de aeronaves” y fueron rescatados por personal de búsqueda y rescate.

La Marina agregó que ambos fueron devueltos al buque y estaban siendo evaluados por personal médico. Los cuatro militares a bordo también estaban recibiendo atención médica, incluido uno que fue trasladado a un hospital en el área de Norfolk, Virginia, para tratar lesiones que no ponían en peligro su vida.

La Marina no precisó qué tipo de avión biplaza estuvo involucrado en el accidente, ni qué ocurrió con la aeronave o qué pudo haber causado el incidente. La Marina no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

El USS Dwight D. Eisenhower, de clase Nimitz y propulsión nuclear, fue puesto en servicio en 1977.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
escala el choque entre trump y maria elvira salazar: el presidente comparte mensajes que la llaman traidora y piden reemplazarla

ESCALA EL CHOQUE ENTRE TRUMP Y MARÍA ELVIRA SALAZAR: el presidente comparte mensajes que la llaman "traidora" y piden reemplazarla

Por Redacción América Noticias Miami
cubano de hialeah es declarado culpable por trafico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

trump y delcy rodriguez se reunen por primera vez en historico acercamiento entre eeuu y venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ESCALA EL CHOQUE ENTRE TRUMP Y MARÍA ELVIRA SALAZAR: el presidente comparte mensajes que la llaman traidora y piden reemplazarla

ESCALA EL CHOQUE ENTRE TRUMP Y MARÍA ELVIRA SALAZAR: el presidente comparte mensajes que la llaman "traidora" y piden reemplazarla

¡GUITERAS VUELVE A CAER! La mayor termoeléctrica de CUBA duró apenas horas conectada al sistema

¡GUITERAS VUELVE A CAER! La mayor termoeléctrica de CUBA duró apenas horas conectada al sistema

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

Un hombre camina por un mercado dañado por un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)

Drones rusos atacan zonas civiles mientras Ucrania anuncia avances en el frente

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter