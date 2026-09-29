2 pilotos de EEUU se eyectan al aterrizar en un portaaviones frente a Virginia; 4 heridos

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ARCHIVO - En esta imagen publicada por la Marina de EEUU, aviones militares se ven la cubierta del portaaviones de clase Nimitz USS Theodore Roosevelt, el 4 de julio de 2024, en el mar de China Meridional. (Marinero Ryan Holloway/Marina de EEUU, via AP, Archivo) AP

La Marina indicó en un breve comunicado que los dos pilotos, asignados al Ala Aérea Embarcada 3, se eyectaron con éxito después de que “se produjo un incidente durante las operaciones de recuperación de aeronaves” y fueron rescatados por personal de búsqueda y rescate.

La Marina agregó que ambos fueron devueltos al buque y estaban siendo evaluados por personal médico. Los cuatro militares a bordo también estaban recibiendo atención médica, incluido uno que fue trasladado a un hospital en el área de Norfolk, Virginia, para tratar lesiones que no ponían en peligro su vida.

La Marina no precisó qué tipo de avión biplaza estuvo involucrado en el accidente, ni qué ocurrió con la aeronave o qué pudo haber causado el incidente. La Marina no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

El USS Dwight D. Eisenhower, de clase Nimitz y propulsión nuclear, fue puesto en servicio en 1977.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP