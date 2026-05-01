10 muertos en ataques de Israel en el sur de Líbano; Hezbollah hiere a 2 soldados israelíes

Una trabajadora doméstica limpia un dormitorio dañado en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el jueves 30 de abril de 2026 mientras el propietario vuelve a la vivienda. (AP Foto/Hussein Malla) AP

El ejército de Israel y Hezbollah mantuvieron sus ataques pese a un alto el fuego vigente desde el 17 de abril.

El ejército israelí instó el viernes por la tarde a los residentes de la aldea libanesa de Habboush, cerca de la ciudad sureña de Nabatiyeh, a que evacuaran el área, y advirtió que quienes estuvieran cerca de las instalaciones de Hezbollah correrían peligro. Un ataque aéreo contra Habboush, ocurrido aproximadamente en el momento de la advertencia, provocó la muerte de seis personas, entre ellas una mujer y un niño, e hirió a otras ocho, informó el Ministerio de Salud.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado, informó que cuatro personas murieron en ataques contra otras tres aldeas del sur.

Para la tarde del viernes, Hezbollah había emitido seis comunicados en los que dijo haber lanzado drones y cohetes contra posiciones militares israelíes.

El ejército de Israel confirmó que Hezbollah lanzó un dron explosivo que cayó en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. Medios israelíes informaron que un ataque con dron cerca de Margaliot, en el norte de Israel, provocó un incendio, y que dos soldados resultaron levemente heridos tras el impacto de un dron de Hezbollah en la zona.

Los intercambios del viernes se produjeron después de que paramédicos en el sur de Líbano recuperaran los cuerpos de cinco personas, incluido un hombre y sus tres hijos, de debajo de los escombros en la aldea de Kfar Rumman, también cerca de Nabatiyeh, un día después de que murieran.

La Agencia Nacional de Noticias informó que las cinco personas fallecieron en un ataque aéreo a última hora del jueves contra Kfar Rumman. La agencia identificó a las personas cuyos cuerpos se recuperaron como Malek Hamza y sus hijos, Ali, Fadel y Hamza. Indicó que en el ataque también murió un soldado libanés. El ejército libanés confirmó que un soldado, Ali Jaber, falleció en el ataque.

Viviendas dañadas y hospitales saturados

Pese a la guerra, los residentes han regresado a sus hogares en el sur de Líbano tras haber sido desplazados durante semanas por las hostilidades.

Una de ellas fue Umm Ali Khodor, cuyo apartamento en la ciudad portuaria sureña de Tiro resultó dañado durante la anterior guerra entre Israel y Hezbollah en 2024 y nuevamente en el conflicto actual.

“Fuimos desplazados, alquilamos una casa, pero, como saben, la situación es muy difícil”, manifestó la mujer. “No pudimos continuar, así que regresamos a nuestro hogar”.

En el hospital Jabal Aamel de Tiro, uno de los pocos en el área que aún funcionan, el director Wael Mroueh dijo que muchas de las personas heridas a las que atiendan habían huido inicialmente, pero decidieron volver y arriesgarse en áreas que enfrentan bombardeos periódicos.

La dinámica era “distinta de la de todas las guerras anteriores”, señaló. Muchos residentes abandonaron los poblados que rodean a Tiro en los primeros días de la guerra, “pero muchos no encontraron lugar y volvieron aquí”.

Muchos miembros del personal hospitalario también son desplazados, y la instalación médica les proporciona alojamiento a ellos y sus familias para garantizar que el hospital siga funcionando. La institución tuene suficiente comida y suministros para resistir un mes, afirmó Mroueh, y depende de organizaciones internacionales para mantener su cadena de suministro.

Funcionario condena ataques contra la Cruz Roja

También el viernes, un alto funcionario de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) condenó los ataques contra voluntarios de la Cruz Roja en la guerra entre Israel y Hezbollah.

El subsecretario general de la IFRC para el Desarrollo y la Coordinación de las Sociedades Nacionales, Xavier Castellanos Mosquera, quien visitaba Líbano, dijo que dos voluntarios de la Cruz Roja Libanesa han muerto y otros 18 han resultado heridos por ataques israelíes. Más de 100 trabajadores de la salud han muerto en Líbano durante la guerra, según el Ministerio de Salud del país.

Mosquera indicó a The Associated Press que voluntarios de la Cruz Roja en el sur de Líbano dijeron que se abrazan entre sí antes de salir a una llamada “porque no saben si regresarán”.

Agregó que vio un video donde se mostraban “ambulancias alcanzadas por balas” mientras intentaban rescatar a la periodista Amal Khalil, quien quedó sepultada bajo los escombros cuando un ataque israelí alcanzó el mes pasado un edificio donde se refugiaba en el sur de Líbano. Su cuerpo fue sacado de entre los escombros horas después, cuando los rescatistas pudieron llegar al lugar.

El funcionario de la IFRC también visitó recientemente Irán, donde dijo que instalaciones clave de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní habían sido atacadas. Dos plantas químicas que habían sido sus principales proveedoras de materias primas para producir jeringas de plástico y componentes para diálisis fueron alcanzadas y destruidas. Otro ataque impactó cerca de un centro de rehabilitación de la Media Luna Roja en Teherán que atendía a niños, personas mayores y personas con discapacidad, causando daños.

Israel ha negado que ataque deliberadamente instalaciones de salud y a trabajadores de emergencia.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo armado disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán, el principal aliado de Hezbollah. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre en el sur de Líbano, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Desde entonces, Líbano e Israel han sostenido sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Ambos países han estado formalmente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948.

Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Posteriormente, se extendió por tres semanas.

El Ministerio de Salud informó el viernes que el número de muertos por la guerra llegó a 2.618, mientras que 8.094 personas resultaron heridas.

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Mroue informó desde Beirut. La periodista de The Associated Press Koral Said en Abu Snan, Israel, y Abby Sewell en Beirut contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP