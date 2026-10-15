americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zverev vence en sets corridos a de Miñaur y avanza a semifinales en Shanghái

SHANGHÁI, China (AP) — Alexander Zverev prolongó su gran momento en la Gira de la ATP, anotándose el jueves una victoria 6-4, 6-4 sobre Alex de Miñaur para acceder al Masters de Shanghái.

Alexander Zverev saca ante Alex De Miñaur en los cuartos de final del Masters de Shanghái, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong)
Alexander Zverev saca ante Alex De Miñaur en los cuartos de final del Masters de Shanghái, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

El primer cabeza de serie metió el 80% de sus primeros servicios y salvó los cinco puntos de quiebre que enfrentó. El alemán se citió en semifinales con el español Alejandro Davidovich Fokina.

“Sentí que ambos estábamos jugando realmente, realmente bien. Muchas veces le pegué más fuerte que Alex, lo cual es difícil de hacer desde el fondo de la cancha porque él es muy rápido y le encanta este tipo de velocidad de pista aquí”, declaró Zverev, quien aseguró a principios de esta semana el puesto número 1 del ranking de fin de año.

“Me sentí bien y estoy contento con el salto de nivel respecto a los últimos dos partidos”, agregó.

Davidovich Fokina obtuvo el pase a semifinales cuando el francés Arthur Gea se retiró mientras perdía 4-1 en el primer set, después de haber recibido atención médica en la cancha.

“Triste terminar el torneo así, pero volveré”, escribió en Instagram. El jugador francés ha tenido un 2026 de despegue, al subir del puesto 244 del mundo al 56 y ganar su primer título del circuito en el Abierto de Los Cabos en agosto.

Zverev tiene un récord de 6-1 en enfrentamientos directos en su carrera contra Davidovich Fokina.

Deja tu comentario

Destacados del día

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter