Zverev vence en sets corridos a de Miñaur y avanza a semifinales en Shanghái

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Alexander Zverev saca ante Alex De Miñaur en los cuartos de final del Masters de Shanghái, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

El primer cabeza de serie metió el 80% de sus primeros servicios y salvó los cinco puntos de quiebre que enfrentó. El alemán se citió en semifinales con el español Alejandro Davidovich Fokina.

“Sentí que ambos estábamos jugando realmente, realmente bien. Muchas veces le pegué más fuerte que Alex, lo cual es difícil de hacer desde el fondo de la cancha porque él es muy rápido y le encanta este tipo de velocidad de pista aquí”, declaró Zverev, quien aseguró a principios de esta semana el puesto número 1 del ranking de fin de año.

“Me sentí bien y estoy contento con el salto de nivel respecto a los últimos dos partidos”, agregó.

Davidovich Fokina obtuvo el pase a semifinales cuando el francés Arthur Gea se retiró mientras perdía 4-1 en el primer set, después de haber recibido atención médica en la cancha.

“Triste terminar el torneo así, pero volveré”, escribió en Instagram. El jugador francés ha tenido un 2026 de despegue, al subir del puesto 244 del mundo al 56 y ganar su primer título del circuito en el Abierto de Los Cabos en agosto.

Zverev tiene un récord de 6-1 en enfrentamientos directos en su carrera contra Davidovich Fokina.

Los cuartos de final del viernes enfrentan al español Rafael Jódar contra Casper Ruud y el ruso Daniil Medvedev ante el estadounidense Tommy Paul. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP