Zverev gana y Alemania toma ventaja de 1-0 ante Croacia en la Copa Davis

Alexander Zverev devuelve ante Ben Shelton en la final del US Open, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Fue el primer partido de Zverev desde que ganó la final del Abierto de Estados Unidos al superar el domingo al estadounidense Ben Shelton. Eso ocurrió después de que Zverev, de 29 años, conquistara su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio.

Zverev, segundo del ranking y autor de 15 aces, dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, y Dodig no tuvo ninguna oportunidad de quiebre.

El alemán Daniel Altmaier jugará contra el croata Dino Prizmic en el segundo partido de individuales más tarde.

Los dobles y los individuales invertidos están programados para el domingo en la serie al mejor de cinco partidos. El equipo ganador avanza al Final 8 en Bolonia, Italia, en noviembre.

La dupla estadounidense compuesta por Christian Harrison y Austin Krajicek le dio a Estados Unidos la ventaja 2-1 ante la República Checa tras superar por5-7, 6-3, 7-6 (8) a Adam Pavlasek y Patrik Riki.

Shelton tendrá la oportunidad de sentenciar la serie en Praga cuando enfrente a Jakub Mensik, un día después de perder ante Jiri Lehecka y permitir que los checos igualaran el marcador 1-1.

Austria se clasificó al Final 8 después de que Jurji Rodionov venciera al belga Zizou Bergs 7-6, 6-3 para construir una ventaja inalcanzable de 3-1. Austria también ganó el partido de dobles sobre la arcilla al aire libre en Viena, un día después de dividir los primeros partidos de individuales con Bélgica.

Corea del Sur hace historia en la Copa Davis para Asia

Corea del Sur se convirtió en la primera nación asiática en llegar al Final 8 tras asegurar su serie contra India por 3-1.

Los surcoreanos remontaron un set en contra en ambos partidos de individuales el viernes para tomar ventaja de 2-0.

Perdieron el primer partido de dobles el sábado, pero Soonwoo Kwan venció a Sumit Nagal 6-1, 6-2 en el primer duelo de individuales invertidos.

El formato del Final 8 se introdujo en 2022.

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FUENTE: AP