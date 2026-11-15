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Zverev abre las Finales ATP con una victoria convincente sobre Jodar

TURÍN, Italia (AP) — Alexander Zverev busca terminar con broche de oro el mejor año de su carrera ganando otro título importante e inició con fuerza al imponerse el domingo por 6-4, 6-4 a Rafael Jodar en las Finales de la ATP en Turín.

El alemán Alexander Zverev celebra tras vencer al español Rafael Jodar en el encuentro de las Finales de la ATP el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
El alemán Alexander Zverev celebra tras vencer al español Rafael Jodar en el encuentro de las Finales de la ATP el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El número uno del mundo conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año y ascendió al puesto número uno por primera vez. Busca su tercer trofeo en las Finales, después de ganar el evento que cierra la temporada en 2018 y 2021.

“Ha sido un año muy bueno para mí. Muchas cosas que quería lograr las he conseguido este año. Pero al jugar aquí nunca puedes dar nada por sentado”, comentó Zverev.

Jodar, de 20 años, es el primer hombre en clasificarse a las Finales en la misma temporada en la que debutó a nivel del circuito.

Zverev, 1,98 metros, dominó con su saque, conectó 10 aces en la rápida superficie cubierta y ejerció presión de manera constante sobre el servicio de Jodar.

Fue una actuación convincente de Zverev, después de llegar con una racha de dos derrotas consecutivas que incluyó una caída en sets corridos ante Lorenzo Musetti en su primer partido como número uno.

La única vez que Zverev tuvo problemas fue cuando enfrentó dos puntos de quiebre mientras intentaba cerrar el primer set con su servicio. Conectó un ace en el primer punto de quiebre y un saque ganador en el segundo, y luego otro ace antes de cerrar el set.

“Empezar el torneo con una victoria 6-4, 6-4 siempre es muy, muy agradable”, indicó Zverev. “Aun así, creo que tengo muchas cosas por mejorar. No fue un partido perfecto”.

Más tarde en el mismo grupo, el finalista del Abierto de Estados Unidos Ben Shelton enfrenta a Arthur Fils.

El otro grupo abre el lunes con el duelo de Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe, así como Daniil Medvedev contra Flavio Cobolli.

Los dos primeros de cada grupo de todos contra todos avanzan a las semifinales.

Desfile de números uno

Antes del partido inaugural, un desfile de exnúmeros uno salió a la cancha. Entre ellos estuvieron: Ilie Nastase, Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Thomas Muster, Yevgeny Kafelnikov, Marat Safin, Gustavo “Guga” Kuerten, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero y Jannik Sinner.

Sinner, dos veces campeón defensor de las Finales, terminó su temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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