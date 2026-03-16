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Zion Williamson anota 27 puntos y guía a los Pelicans ante los Mavericks 129-111

NUEVA ORLEANS (AP) — Zion Williamson anotó 27 puntos y los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron 129-111 a los Mavericks de Dallas, mermados por las lesiones, la noche del lunes.

Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, retaca el balón durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Mavericks de Dallas, el lunes 16 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ella Hall)
Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, retaca el balón durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Mavericks de Dallas, el lunes 16 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ella Hall) AP

Saddiq Bey sumó 23 tantos, mientras que Jeremiah Fears y Trey Murphy III aportaron 17 cada uno para ayudar a los Pelicans a ganar por octava vez en 12 partidos.

Naji Marshall anotó 32 unidades para los Mavs ante su exequipo. El novato de Dallas, Cooper Flagg, la primera selección del draft de 2025, terminó con 21 puntos, ocho asistencias y siete rebotes.

Williamson encestó 11 de 13 tiros en 28 minutos. Con frecuencia lesionado durante sus primeras seis temporadas desde que fue elegido como la primera selección global procedente de Duke en 2019, Williamson ha disputado 52 partidos en su séptima campaña en la NBA, con un promedio de 21,5 puntos.

Nueva Orleans estuvo al frente durante la mayor parte del partido y llegó a tener una ventaja de hasta 19 unidades.

P.J. Washington anotó 18 para los Mavericks, que jugaron sin Klay Thompson (descanso), Daniel Gafford (enfermedad) y Caleb Martin (dolor en el pie derecho). Max Christie aportó 12 puntos con cuatro triples.

Nueva Orleans jugó sin Dejounte Murray (enfermedad), y el entrenador James Borrego se ajustó a la ausencia del base titular al alinear a Murphy y Herb Jones en el perímetro y darle al pívot de segundo año Yves Missi su novena titularidad de la temporada. Mientras tanto, el escolta veterano Jordan Poole ingresó desde la banca para ver acción por primera vez en ocho partidos.

Missi capturó 10 rebotes y bloqueó cinco tiros. El suplente de los Pelicans Karlo Matkovic tuvo 13 puntos y 10 rebotes.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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