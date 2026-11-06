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Zidane, 'profundamente afectado' por muerte de jugador español tras choque en cancha

PARÍS (AP) — El entrenador de Francia, Zinedine Zidane, rindió homenaje a un jugador español de segunda división que murió tras una colisión en el campo y expresó su deseo de que no vuelva a ocurrir.

Varias coronas de flores son fotografiadas dentro de la carroza fúnebre que transporta los restos del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien falleció el martes tras colisionar con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de fútbol, durante su funeral en Navahermosa, en el centro de España, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrea Comas)
Varias coronas de flores son fotografiadas dentro de la carroza fúnebre que transporta los restos del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien falleció el martes tras colisionar con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de fútbol, durante su funeral en Navahermosa, en el centro de España, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrea Comas) AP

“Me entristece lo que pasó, estoy profundamente afectado”, manifestó Zidane el viernes, durante su más reciente anuncio de convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones. “Incluso se me pone la piel de gallina, porque nunca quieres ver algo así en un campo de fútbol”.

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel murió esta semana tras sufrir un paro cardíaco después de chocar con el portero del equipo rival.

“Sobre todo, me siento triste por la familia”, añadió Zidane. “Espero no volver a ver algo así en un campo de fútbol en el resto de mi vida”.

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FUENTE: AP

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