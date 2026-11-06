Zidane, 'profundamente afectado' por muerte de jugador español tras choque en cancha

Varias coronas de flores son fotografiadas dentro de la carroza fúnebre que transporta los restos del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien falleció el martes tras colisionar con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de fútbol, durante su funeral en Navahermosa, en el centro de España, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrea Comas) AP