Zidane elige cinco caras nuevas en su primera convocatoria de Francia y deja fuera a Benzema y Kanté

El técnico de Francia Zinedine Zidane en una rueda de prensa para anunciar su primera convocatoria, el viernes 18 de septiembre de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

El delantero de Rennes Esteban Lepaul, el defensa central de Liverpool Jeremy Jacquet, el mediocampista de Como Lucas Da Cunha, el lateral Andy Diouf del Inter de Milán y el arquero de Toulouse Guillaume Restes se preparan para debutar en los próximos partidos de la Liga de Naciones.

“Son jugadores que merecen estar aquí, jugadores a los que quiero ver. Todos participarán”, dijo Zidane el viernes en la sede de la Federación Francesa de Fútbol.

Francia jugará contra Turquía el 25 de septiembre y ante Bélgica tres días después. Recibirá a Italia el 2 de octubre y a Bélgica el 5 de octubre.

“Lo que me inspira es el juego. Quiero ver a estos jugadores y a este equipo jugando”, indicó Zidane.

Jacquet, de 21 años, ha tenido un gran inicio desde que se incorporó a Liverpool procedente de Rennes en la pretemporada, en una operación valorada, según se informó, en 70 millones de euros (80 millones de dólares).

“Me gusta mucho su perfil. Lo he seguido durante mucho tiempo porque jugó junto a mi hijo en las categorías juveniles”, destacó Zidane.

Diouf juega en el mediocampo con su club, pero Zidane insiste en que no lo hará con Francia.

“Juega de una manera diferente para el Inter de Milán. Quiero verlo jugando de lateral izquierdo”, indicó.

Lepaul marcó 20 goles de liga con Rennes la temporada pasada y lleva tres en cuatro partidos en esta campaña, incluido uno contra el campeón defensor Paris Saint-Germain en la primera fecha.

“Tiene un perfil diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Me gusta este tipo de jugador que puede jugar en espacios reducidos, marca goles. Quiero verlo de cerca”, expresó Zidane.

Tras ser rechazado por la prestigiosa academia de Lyon, Lepaul jugó en las divisiones inferiores con Épinal y Orléans antes de dar el salto a la Ligue 1 hace tres años, después de que el Angers lo fichara por apenas 150.000 euros (173.000 dólares).

Zidane también volvió a convocar a Adrien Truffert, cuya única internacionalidad fue hace cuatro años. El lateral fue una de las posiciones más débiles de Francia en el Mundial de este año.

Sin regreso de Benzema, adiós a Kante

Zidane descartó el regreso del delantero Karim Benzema, de 38 años, y pasó página en la carrera internacional del mediocampista N’Golo Kante, de 35.

Para ayudar a que este equipo evolucione. No tiene nada que ver con su calidad, es un jugador extraordinario, magnífico. Pero son decisiones. N’Golo tiene 35 y he tomado decisiones, que son diferentes”, explicó Zidane sobre Kante, campeón del mundo en 2018.

Zidane fue cercano a Benzema cuando lo entrenó en el Real Madrid. Pero decidió no volver a convocar al ganador del Balón de Oro 2022, que no juega con Les Bleus desde que dejó el Mundial hace cuatro años por lesión.

“Adoro a Karim. Pero tiene cierta edad, un poco como N’Golo. Necesito ver a jugadores más jóvenes y lo que haremos juntos”, dijo Zidane.

A diferencia de otras selecciones que eligieron listas más amplias, como la enorme convocatoria de 44 jugadores de Alemania, Zidane se mantuvo en un formato de 23 futbolistas.

Al explicar por qué optó por no seleccionar a más jugadores de campo, Zidane manifestó que “no quería ver a jugadores sentados en las gradas”.

Zidane condujo a Les Bleus a la gloria en el Mundial de 1998 y en la Eurocopa dos años después.

“Tengo un gran vínculo con este equipo”, resaltó.

Su último partido con Francia fue la final del Mundial de 2006, cuando anotó temprano un penal al estilo Panenka, pero fue expulsado en la prórroga por darle un cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi.

Zidane reemplazó a Didier Deschamps después del Mundial.

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FUENTE: AP