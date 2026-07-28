Zelenskyy visitará a Trump en la Casa Blanca antes del funeral del senador Graham

Trump tiene previsto recibir a Zelenskyy en la Casa Blanca durante la visita del líder ucraniano a Washington para rendir homenaje a Graham, cuyo último acto como funcionario público fue visitar Kiev y asegurar un acuerdo sobre un paquete de sanciones que busca castigar a los países que compran petróleo, gas y otras exportaciones rusas.

Zelenskyy publicó en X a primera hora del martes que había llegado a Estados Unidos y enumeró los objetivos de su visita.

“El programa incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes pueden apoyar nuestra defensa”, afirmó el líder ucraniano. “Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos. Hay que acercar la paz”.

Zelenskyy tiene ahora un apoyo inusual: Laura Loomer, conocida principalmente por sus incendiarias publicaciones en redes sociales y por su influencia sobre el presidente. Al recorrer Ucrania, Loomer ha presenciado de primera mano el bombardeo de Moscú y entrevistó a Zelenskyy, al tiempo que admitió que fue “engañada por la propaganda rusa”.

Loomer señaló que habló con Trump después de reunirse con Zelenskyy en Ucrania la semana pasada, y también espera entrevistarse con el presidente de Estados Unidos una vez que regrese de su viaje.

“Se ve bien para Ucrania, ¿verdad?”, dijo Loomer durante una entrevista con The Associated Press. “De cara a esta reunión la próxima semana en la Oficina Oval, se ve bastante bien”.

Antes del encuentro, Zelenskyy también advirtió que Rusia ha estado ayudando a Irán mientras la guerra continúa, al captar imágenes satelitales de bases de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico que luego aparecen en Irán. El presidente ucraniano también sostuvo que existía una “correlación clara” entre las imágenes de Rusia y los posteriores ataques iraníes.

“El propósito es claro”, manifestó Zelenskyy a principios de este mes. “Ninguno de nosotros en el mundo debería hacer la vista gorda ante un hecho muy simple: el mal siempre busca maneras de empeorar las cosas y expandirse más”.

Trump restó importancia el lunes a cualquier impacto de una posible ayuda rusa a Irán.

“No creo que lo hayan estado haciendo, desde luego no a un nivel alto”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba a Michigan. “Y si lo han hecho, ha tenido muy poco impacto”.

Aun así, indicó que plantearía el asunto al presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenskyy tiene una agenda apretada durante su visita a Washington. Además de su reunión en la Casa Blanca, Zelenskyy se dirigirá al Capitolio para reunirse con senadores el martes por la noche después del funeral de Graham en la Catedral Nacional de Washington, según una persona con conocimiento del encuentro que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema y habló bajo condición de anonimato.

La dirigencia republicana espera impulsar esta semana la legislación de sanciones de Graham, aunque el Senado está lidiando con varias otras prioridades antes de que los legisladores abandonen Washington por el receso de agosto.

El proyecto de ley cuenta con decenas de patrocinadores de ambos partidos y está considerado como el principal homenaje en materia de política a Graham, quien murió inesperadamente este mes por un desgarro en la aorta. Impone aranceles a bienes procedentes de los cinco mayores compradores mundiales de petróleo o gas natural de Rusia, incluidos China e India.

La legislación también incluye sanciones contra Putin, altos dirigentes políticos y militares rusos, e instituciones financieras rusas y proyectos energéticos.

Trump se reunió con Zelenskyy al margen de la cumbre de la OTAN a principios de este mes en Ankara, Turquía, y anunció que Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot, una vieja solicitud de Kiev para contrarrestar los ataques con misiles rusos.

Los sistemas de defensa antiaérea son costosos de fabricar y tienen una gran demanda. Al señalar que él y Zelenskyy “en realidad han desarrollado una buena relación”, Trump dijo que Estados Unidos ayudará a Ucrania a producir los Patriot y que el país podría fabricarlos “bastante rápido”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP