Zelenskyy hablará de la guerra Rusia-Ucrania con el líder británico y el jefe de la OTAN en Londres

Trabajadores inspeccionan el sitio de un ataque ruso en Zaporiyia, Ucania, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Kateryna Klochko) AP

La oficina de Starmer indicó que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también se sumará a la reunión en el 10 de Downing St. para hablar sobre los esfuerzos de pacificación en Ucrania y “la necesidad de mantener la presión sobre Rusia mediante sanciones”.

La reunión se produce días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente algunas sanciones al petróleo ruso en un intento de aliviar la presión sobre los suministros globales provocada por la guerra en Oriente Medio, que se desencadenó por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a partir del 28 de febrero.

Zelenskyy criticó la decisión de Washington de aliviar las sanciones, al señalar que proporcionaría una ganancia inesperada a Moscú para mantener sus ataques contra Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que quiere asegurar un acuerdo de paz que ponga fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, uno que ha inquietado a los líderes del continente que consideran que Rusia podría representar una amenaza a la Unión Europea hacia el final de la década.

Pero las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos entre delegaciones de Moscú y Kiev, que hasta ahora no han arrojado avances significativos en cuestiones clave, han perdido impulso en medio del conflicto en Oriente Medio.

Al mismo tiempo, Trump ha desdeñado la oferta de Zelenskyy de ayudar a Estados Unidos y a sus socios del golfo Pérsico a combatir los drones iraníes. Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones de alta tecnología, probados en combate.

Funcionarios británicos afirman que Rusia e Irán están colaborando en tecnología y tácticas de drones en Oriente Medio. Expertos en combate con drones del Reino Unido y de Ucrania han sido enviados a la región para ayudar a los vecinos de Irán a repeler sus ataques con drones.

La oficina de Starmer señaló que el Reino Unido y Ucrania firmarán un acuerdo que combina “la experiencia de Ucrania y la base industrial del Reino Unido para fabricar y suministrar drones y capacidades innovadoras”. Gran Bretaña también está financiando un “Centro de Excelencia en IA” en conjunto con el Ministerio de Defensa ucraniano.

Zelenskyy, al anunciar su llegada a Londres en X, manifestó que sus prioridades son “más seguridad y oportunidades para Ucrania”.

Starmer afirmó en un comunicado que “los drones, la guerra electrónica y la innovación rápida en el campo de batalla son ahora centrales para la seguridad nacional y económica, y eso no ha hecho más que amplificarse con el conflicto en Oriente Medio”.

“Al profundizar nuestras alianzas de defensa, estamos fortaleciendo la capacidad de Ucrania para defenderse de los brutales ataques continuos de Rusia, al tiempo que garantizamos que el Reino Unido y nuestros aliados estén mejor preparados para afrontar las amenazas del futuro”.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el martes que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron 206 drones ucranianos durante la noche sobre regiones rusas, la anexada península de Crimea y el mar de Azov. Un total de 40 drones interceptados volaban hacia Moscú, indicó el ministerio.

Consultado sobre el aumento de los ataques con drones ucranianos contra Moscú en los últimos días, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov declaró que las autoridades en Kiev estaban “continuando una resistencia absolutamente inútil” contra la invasión rusa.

Zelenskyy indicó a última hora del lunes que los contraataques de las fuerzas ucranianas en puntos del este y del sur a lo largo de la línea del frente han echado por tierra los planes de Moscú para una ofensiva en marzo.

Sus comentarios no pudieron verificarse de manera independiente, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, señaló el lunes que los contraataques ucranianos “probablemente están limitando” algunas operaciones ofensivas rusas.

La fuerza aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 178 drones de largo alcance de varios tipos en todo el país durante la noche, a partir de última hora del lunes, y que 154 de ellos fueron interceptados o neutralizados mediante interferencias, mientras que otros 22 alcanzaron sus objetivos.

En la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, un ataque ruso dañó una terminal de la mayor empresa privada de mensajería del país, Nova Poshta, informó la compañía en Telegram. Ocho personas resultaron heridas, según Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional.

___________________________________

Illia Novikov contribuyó con esta nota desde Kiev, Ucrania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP