Zelenskyy dice que un ataque nocturno dañó un bastión naval ruso en el mar Negro

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 93º Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar, tomada el lunes 10 de agosto de 2026, soldados ucranianos caminan por la calle en la localidad de Druzhkivka, en el frente en la región de Donetsk, Ucrania. (Iryna Rybakova/Servicio de prensa de la 93º Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar via AP)) AP

Drones de última generación desarrollados por Kiev después de que Rusia invadió el país hace más de cuatro años han atacado repetidamente barcos rusos en el mar Negro, incluidos buques de guerra y petroleros. Ambos países tienen litoral en el mar Negro.

La flota no tripulada de Ucrania ha logrado limitar los movimientos de la otrora dominante Marina rusa del mar Negro, según funcionarios de Kiev, en uno de los mayores logros del país en la guerra.

Pero funcionarios ucranianos calculan que el presidente ruso, Vladímir Putin, está decidido a proseguir la guerra, pese al avance lento y costoso en el campo de batalla de su ejército, más grande, y a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para buscar un acuerdo.

Putin planea “una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año”, escribió Zelenskyy en redes sociales a última hora del martes, citando reportes de inteligencia ucranianos.

Las fuerzas armadas ucranianas “llevaron a cabo una operación única dirigida contra la base naval en Novorossiysk —el último gran bastión de la flota rusa en el mar Negro—”, señaló Zelenskyy en una publicación en redes sociales el miércoles.

Agregó que el ataque alcanzó defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura portuaria en esa ciudad de la región de Krasnodar.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, indicó que cientos de drones ucranianos atacaron durante la noche Novorossiysk, Anapa y Gelendzhik, así como el distrito de Temryuk de la región.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron más de 500 drones ucranianos, informó el Ministerio de Defensa en Moscú.

En Novorossiysk, un niño de ocho años murió en el ataque y una persona herida cuando su casa en la región de Temryuk fue alcanzada falleció más tarde en el hospital, dijo Kondratyev. Añadió que otras 12 personas resultaron heridas en la región.

Restos de drones derribados cayeron cerca de cuatro plantas industriales y 21 edificios residenciales, según Kondratyev, pero las autoridades no dieron detalles sobre posibles daños.

Novorossiysk también alberga una terminal internacional clave de petróleo. El complejo petrolero de Grushovaya, cerca de Novorossiysk, es uno de los mayores centros de trasbordo del sur de Rusia para petróleo y productos petrolíferos.

En febrero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su descontento por los ataques de Ucrania contra Novorossiysk, al señalar que han afectado intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio opera un oleoducto desde la costa del Caspio, en el noroeste de Kazajistán, hasta Novorossiysk. El oleoducto transporta gran parte de las exportaciones de crudo de tres importantes yacimientos kazajos en los que grandes empresas energéticas estadounidenses, Chevron y ExxonMobil, tienen participaciones.

En Crimea, anexionada ilegalmente, las defensas antiaéreas derribaron 115 drones ucranianos sobre Sebastopol durante la noche, dijo el jefe de la ciudad designado por Rusia, Mikhail Razvozhayev, y añadió que 10 edificios de apartamentos y 25 casas particulares resultaron dañados.

Ataques rusos con drones matan a 2 y destruyen un centro comercial

Mientras tanto, la fuerza aérea de Ucrania informó el miércoles que Rusia lanzó 138 drones de ataque de largo alcance, así como un número no especificado de misiles, contra Ucrania durante la noche. Se registraron daños en 16 lugares de todo el país, indicó.

En la región ucraniana de Jersón, en el sur, un ataque ruso a gran escala con drones durante la noche mató a dos personas e hirió a otras dos, dijo el miércoles el jefe regional Oleksandr Prokudin.

Según las autoridades, los ataques también destruyeron un centro comercial en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP