Zelenskyy dice que instó a Trump a pedir ayuda a China para frenar la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, interviene en la 81ra sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Zelenskyy dijo a reporteros que aún no ha recibido respuesta de la Casa Blanca sobre las conversaciones entre Trump y Xi Jinping, pero espera conocer el resultado.

El mandatario ucraniano, que está intentando recabar más apoyo internacional para la defensa de Kiev, viajó a Estados Unidos esta semana con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se reunió con Trump el martes.

Los países de la OTAN han calificado a China como un “facilitador decisivo” de la invasión lanzada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Zelenskyy compartió más detalles de su viaje a Estados Unidos en mensajes de voz enviados a un grupo de periodistas.

A continuación, otros de los asuntos que figuraban en su agenda:

Washington está impulsando una reunión a tres bandas con delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, en la que los funcionarios puedan abordar cuestiones técnicas en ese formato, sin la presencia de los líderes del país, señaló Zelenskyy.

Ucrania está a la espera de que la Casa Blanca proponga una fecha, indicó, agregando que funcionarios estadounidenses sugirieron Emiratos Árabes Unidos como sede de esas reuniones.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que, en su conversación telefónica a principios de mes, Putin y Trump hablaron sobre celebrar un encuentro de ese tipo en un futuro cercano. “Por ahora, no puedo darles ningún detalle”, manifestó.

Representantes de los tres países mantuvieron tres rondas de negociaciones trilaterales a principios de año —dos en Abu Dabi, la capital de Emiratos, y otra en Ginebra—, pero no lograron avances significativos.

Las fuertes sanciones de EEUU a Rusia están en pausa

Zelenskyy se reunió con senadores y congresistas estadounidenses durante su visita al país y dijo que les agradeció el apoyo bipartidista que permitió aprobar el mes pasado un contundente proyecto de ley de sanciones contra Moscú. Trump promulgó la ley la semana pasada, pero aún no se han aplicado las medidas.

Las sanciones son clave para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, afirmó el líder ucraniano, que espera que Trump implemente las medidas.

“Las sanciones son realmente potentes (...) todo esto está ahora en manos del presidente de Estados Unidos. Puede usar esta herramienta para presionar a la Federación Rusa”, dijo.

Zelenskyy dice que obtuvo el ok de Trump para licencias de Patriot

El líder ucraniano afirmó que Trump le confirmó que había tomado la decisión definitiva de que Kiev obtendría licencias para producir sistemas de defensa antiaérea Patriot.

Ucrania necesita desesperadamente más de estos sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense para detener los misiles balísticos de Rusia, pero desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero han escaseado.

Trump había dicho en julio que permitiría que Ucrania fabricara sus propios Patriot, pero después pareció estar reconsiderando la idea.

Países piden libre circulación de alimentos por el mar Negro

Ucrania y Rusia son grandes proveedores mundiales de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos de los que dependen las naciones en desarrollo. Pero los ataques contra mercantes en el mar Negro han bloqueado esa ruta de suministro, avivando los temores de escasez.

Zelenskyy dijo que mantuvo conversaciones por separado con los líderes de India, Turquía, Egipto y otros países de Oriente Medio, que quieren rutas de navegación sin obstáculos en el mar Negro. Esos líderes también tenían previsto hablar con funcionarios rusos, agregó.

Kiev quiere que Moscú acepte un alto el fuego en el mar Negro que permita reanudar los envíos por completo, manifestó el presidente.

Ucrania necesita más dinero

Zelenskyy indicó que, durante su estancia en Estados Unidos, se entrevistó también con los jefes del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea para abordar las formas de cubrir el déficit presupuestario de Ucrania, ya que sus finanzas se ven afectadas por los gastos de guerra y las caídas en la producción. La economía de Rusia también pasa apuros.

La Unión Europea ampliará su ayuda financiera a Ucrania, y el FMI continuará sus programas de apoyo, manifestó.

La mayor parte del déficit está directamente relacionado con la compra de armas, señaló, y el financiamiento futuro podría llegar en forma de acuerdos para compartir tecnología y para la producción conjunta de drones. Ucrania es líder mundial en drones militares.

Muere un niño en un ataque en Kiev; Rusia reporta víctimas civiles

Los ataques aéreos nocturnos rusos sobre Ucrania dejaron cuatro fallecidos y 11 heridos, reportaron las autoridades. Rusia, por su parte, dijo que una persona murió y 21 sufrieron lesiones en ataques ucranianos de largo alcance.

Zelenskyy apuntó que ocho regiones del país sufrieron ataques. El Kremlin mantuvo sus implacables ataques ininterrumpidos contra la capital ucraniana, donde un adolescente de 14 años murió y al menos siete residentes resultaron heridos, señalaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa de Rusia apuntó que sus fuerzas alcanzaron un depósito de motores de misiles cerca de Kiev, entre otros objetivos.

Ucrania golpeó dos refinerías como parte de su campaña para causar daños a la economía rusa, afirmó Zelenskyy.

Reportes no confirmados de medios rusos señalaron que drones ucranianos también atacaron una planta rusa de electrónica militar y un productor de caucho sintético.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP