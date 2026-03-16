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Zanjas y muros en la frontera: primera medida de Kast para frenar inmigración irregular en Chile

SANTIAGO (AP) — El presidente José Antonio Kast lanzó el lunes su “Plan Escudo Fronterizo” durante una visita a la frontera norte de Chile, una de las principales puertas de entrada al país, donde acompañó los primeros trabajos para la construcción de una zanja y la instalación de otras barreras físicas para frenar la inmigración irregular en el marco de su gobierno de emergencia.

El presidente chileno, José Antonio Kast, ofrece una rueda de prensa en la base militar Solo de Zaldívar, cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto PARA frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix)
El presidente chileno, José Antonio Kast, ofrece una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto PARA frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix) AP

“En esta región se viven situaciones dramáticas”, dijo en una breve conferencia de prensa tras encabezar una reunión del Comité de Seguridad en la árida ciudad de Arica, en el extremo norte chileno y fronteriza con Perú. “Se viven situaciones de inmigración ilegal hace muchos años”.

Kast, quien fue investido presidente el pasado miércoles, ha prometido endurecer las políticas contra la inmigración irregular, una situación que, según afirmó, ha llevado a un aumento también del crimen organizado.

“Hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico, al crimen organizado”, destacó. “Hoy día lo queremos concretar sin pausa alguna”.

En su discurso tras asumir como presidente de Chile, Kast anunció un gobierno de emergencia y, en sus primeras horas en el cargo, firmó media docena de decretos con la mira puesta en los extranjeros indocumentados.

Una de las medidas firmadas determinó la implementación inmediata del Plan Escudo Fronterizo bajo el liderazgo del Ejército que, entre otras cosas, otorga poderes para “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular” y prevé la “construcción de barreras físicas” en la frontera.

Otro de los decretos busca declarar como zona militar el sector “más vulnerable” de la frontera con Bolivia y brinda mayores poderes a las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Designa, además, al almirante Alberto Soto como el nuevo comisionado presidencial para la región, quien deberá coordinar los esfuerzos entre las distintas instituciones para el control migratorio.

Kast, quien a los 60 años lidera la extrema derecha chilena, ha construido su campaña presidencial del año pasado con un fuerte discurso para recuperar el país del crimen organizado y atajar la inmigración irregular. Sus promesas de expulsiones masivas, construcción de centros de detención y convertir la inmigración clandestina en un delito han conquistado el respaldo de casi el 60% del electorado.

Tras encabezar el comité de Seguridad, el presidente visitará la base militar Solo de Zaldívar de Arica y posteriormente se desplazará al Complejo Fronterizo Chacalluta, que conecta Chile y Perú, para supervisar los primeros pasos de la construcción de las zanjas y muros prometidos a fin de impedir el paso irregular.

En los últimos años, Chile, de unos 18,5 millones de habitantes, se ha convertido en uno de los principales destinos de la inmigración latinoamericana. En 2024, la población extranjera en el país sumaba más 1,6 millones de personas (8,8% del total), más del doble de lo registrado en 2017.

FUENTE: AP

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