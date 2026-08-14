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Zambia suspende recuento de votos por denuncias de violencia y robo de papeletas

LUSAKA, Zambia (AP) — El recuento de votos en las elecciones presidenciales de Zambia fue suspendido por la autoridad electoral el viernes debido a reportes de ataques contra funcionarios de los centros de votación y del “robo” de algunas papeletas.

Trabajadores electores cuentan votos en Lusaka, Zambia, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Alfonso Nqunjana)
Trabajadores electores cuentan votos en Lusaka, Zambia, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Alfonso Nqunjana) AP

La Comisión Electoral de Zambia informó que suspendía el recuento de inmediato “en vista de la situación de seguridad y las continuas amenazas de violencia”.

La comisión indicó que revisaría la decisión en 24 horas.

En las elecciones del jueves, el presidente Hakainde Hichilema se postulaba a un segundo mandato frente a 13 candidatos, entre ellos Brian Mundubile, líder de una alianza de partidos de oposición que es visto como el rival más fuerte de Hichilema.

Zambia ha celebrado elecciones en gran medida pacíficas, pero antes de los comicios hubo algunas críticas a Hichilema por parte de la oposición y de grupos independientes según los cuales su gobierno estaba reprimiendo la disidencia.

La alianza de Mundubile acusó al gobierno de estar detrás del allanamiento policial de sus oficinas días antes de las elecciones y sostuvo que la acción estaba diseñada para perjudicar la campaña electoral de la alianza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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