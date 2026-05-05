Zambia arremete contra EEUU por condicionar ayuda en salud a cambio de minerales críticos

ARCHIVO - Mulambo Hamakuni Haimbe, Ministro de Exteriores de Zambia, se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo) AP

Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Zambia, Mulambo Haimbe, dejaron al descubierto el lunes tensiones latentes en torno a la estrategia de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump, que está transformando la ayuda a África en acuerdos transaccionales.

Algunos líderes africanos y expertos en salud han criticado la nueva postura de Estados Unidos y sus exigencias de datos sanitarios sensibles a cambio de un apoyo muy necesario para sistemas de salud tensionados por el desmantelamiento de la ayuda exterior por parte del gobierno de Trump. Algunos sostienen que, de no ser así, no tendrían acceso a innovaciones sanitarias como las vacunas.

Estados Unidos también busca desafiar a China, un actor dominante en Zambia y en gran parte de África, cuyos minerales son cruciales para la transición hacia la energía verde, incluidos insumos para paneles solares, baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

En un comunicado, Haimbe describió las acusaciones de corrupción en Zambia y de inercia en las negociaciones, formuladas por el embajador estadounidense saliente Michael Gonzales, como “maliciosas” y “profundamente lamentables, poco diplomáticas e incompatibles con el espíritu de respeto mutuo”.

Haimbe también acusó a Estados Unidos de vincular el acceso a minerales críticos con la conclusión del acuerdo sanitario, algo que Gonzales desestimó previamente como “acusaciones alarmistas” que calificó de “repugnantes” y “absoluta y manifiestamente falsas”.

Las negociaciones han continuado durante meses para cerrar el acuerdo, uno de decenas que el gobierno de Trump está impulsando en algunos de los países más dependientes de la ayuda en el mundo.

Gonzales afirmó a finales de abril que los líderes zambianos habían “abdicado de sus responsabilidades, dejando que Estados Unidos pague la atención médica mientras funcionarios desviaban fondos del gobierno a sus propios bolsillos”. Añadió que las autoridades zambianas habían “ignorado” los acercamientos de Estados Unidos para concluir un nuevo acuerdo.

Pero Haimbe señaló que las negociaciones se habían estancado por exigencias “inaceptables” de intercambio de datos “en violación del derecho a la privacidad de nuestros ciudadanos” y por “la insistencia en un trato preferencial para empresas estadounidenses respecto de los minerales críticos de Zambia”.

La embajada de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

EEUU busca reducir la dependencia de los donantes

El enfoque de Estados Unidos reemplaza décadas de relación sustentadas en la ahora desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Plan de Emergencia del Presidente de EEUU para el Alivio del SIDA, o PEPFAR.

En su lugar, funcionarios estadounidenses negocian acuerdos país por país que replantean la ayuda como una transacción, vinculando el financiamiento a condiciones que incluyen disposiciones comerciales, compromisos de financiamiento interno, vigilancia de enfermedades, intercambio de patógenos e incluso religión.

Desde finales del año pasado, Estados Unidos ha firmado acuerdos con unos 30 países, muchos de ellos en África. Washington afirma que el enfoque pretende reducir la dependencia de los donantes, promover la apropiación local y proteger los intereses estadounidenses, incluso frente a una China agresiva que domina el comercio en África, pero aporta menos ayuda.

Ha habido resistencia.

Ghana indicó la semana pasada que había rechazado un acuerdo propuesto por disposiciones que otorgaban un amplio acceso a datos sanitarios sensibles sin salvaguardas. Zimbabue se retiró de un paquete de 367 millones de dólares por preocupaciones similares. En Kenia, un acuerdo de 2.500 millones de dólares firmado en diciembre está en suspenso tras una impugnación judicial que sostiene que viola las leyes de protección de datos.

En Lesotho, borradores de propuestas estadounidenses buscaban 25 años de acceso a datos de salud y muestras biológicas antes de que funcionarios locales lograran un acuerdo más corto, de cinco años.

Expertos en salud dicen que los datos fluirían en gran medida en una sola dirección

Los críticos afirman que las exigencias de intercambio de datos se inclinan hacia los intereses de Estados Unidos y advierten que el intercambio de información iría en gran medida en una sola dirección: hacia Washington.

Los nuevos acuerdos buscan asegurar el flujo de datos de vigilancia de enfermedades y de muestras biológicas, pero a través de canales bilaterales, después de que Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud en enero, explicó Asia Russell, directora ejecutiva del grupo de incidencia Health GAP.

Actualmente, los países reportan brotes de enfermedades principalmente a través de la OMS, que coordina las respuestas y negocia nuevos marcos sobre intercambio de patógenos y acceso equitativo a las vacunas.

Como Estados Unidos ahora está fuera de esas conversaciones, busca acceso directo en su lugar.

“Ellos (Estados Unidos) quieren entender qué está pasando realmente”, dijo Jen Kates, vicepresidenta sénior de la organización sin fines de lucro KFF, con sede en Washington. “Pero están tratando de hacerlo de una manera muy diferente”.

Defensores de la salud sostienen que esto corre el riesgo de crear un sistema paralelo de salud global. En Zimbabue, un portavoz del gobierno declaró en febrero que el gobierno dio por terminadas las negociaciones porque Estados Unidos no ofrecía una “garantía correspondiente de acceso a ninguna innovación médica —como vacunas, diagnósticos o tratamientos— que pudiera resultar de esos datos compartidos”.

“Eso plantea serias preocupaciones sobre quién se beneficia”, afirmó Atilla Kisla, del Southern Africa Litigation Center.

Los defensores señalan la dura experiencia de la pandemia de COVID-19, cuando países africanos aportaron datos y muestras, pero en gran medida quedaron al final de la fila para recibir vacunas.

Expertos advierten contra la salud como "moneda de cambio"

Los acuerdos con Estados Unidos están recibiendo críticas por negociaciones a puerta cerrada y una supervisión pública limitada.

“La confidencialidad está en el centro de esto. Eso pone en riesgo la rendición de cuentas sobre los resultados”, dijo Russell, de Health GAP. “Es imposible evaluar adecuadamente estos acuerdos sin ver los términos completos. Parte de lo que hizo exitoso a PEPFAR fue la transparencia. Ahora eso se ha eliminado”.

Los acuerdos también incluyen condiciones financieras más estrictas. Muchos contemplan una reducción de fondos en comparación con niveles anteriores de asistencia estadounidense, al tiempo que exigen a los países aumentar el gasto sanitario interno, con la ayuda en riesgo si no se cumplen los objetivos.

“Esto va a ser muy difícil”, dijo Kates, de KFF. “Los países ya están bajo presión”.

Los críticos afirman que algunos acuerdos también impulsan intereses comerciales y políticos de Estados Unidos, difuminando la línea entre la ayuda y la diplomacia transaccional.

“Cuando la salud se convierte en una moneda de cambio, todos estamos menos seguros”, advirtió Russell.

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Keketso Phakela en Maseru, Lesotho, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP