Zack Wheeler lanza 7 entradas en la victoria 7-0 de los Filis sobre los Nacionales

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Zack Wheeler, de los Filis de Filadelfia, lanza durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Wheeler (13-5) permitió cuatro imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro. Jhoan Durán ponchó a dos en una novena entrada perfecta de 1-2-3 para conseguir su 31er salvamento de la temporada.

El venezolano Arráez conectó un doble impulsor en la séptima entrada y además recibió tres bases por bolas. Los Filis están peleando con los Cachorros de Chicago por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Washington vio cortada su racha de cuatro victorias y perdió en casa apenas por tercera vez en sus últimos 12 juegos. Los Nacionales (71-82) aseguraron su séptima temporada consecutiva con récord perdedor desde que terminaron 93-69 y ganaron la Serie Mundial en 2019.

Jared Simpson hizo su primera apertura en las Grandes Ligas y, después de que Kyle Schwarber elevó para out para abrir el juego, dio bases por bolas a Trea Turner, Bryce Harper y Arráez para llenar las bases. Bohm conectó un sencillo para impulsar a Turner y Harper anotó cuando Bryson Stott recibió base por bolas para poner el marcador 2-0. Riley Cornelio relevó a Simpson (1-1) y ponchó a J.T. Realmuto tirándole antes de que Brandon Marsh elevara para out y terminara la entrada. ___

FUENTE: AP