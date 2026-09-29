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Zack Gelof demanda a los Tigers por daños en la rodilla que sufrió en el Comerica Park

DETROIT (AP) — El jardinero de los Atléticos, Zack Gelof, presentó una demanda contra los Tigres de Detroit, Ilitch Holdings y la Detroit-Wayne County Stadium Authority para reclamar daños y perjuicios después de que su rodilla derecha se estrellara contra una valla del Comerica Park durante un partido el verano pasado.

Zack Gelof de los Atléticos, trota alrededor de las bases tras batear un jonrón solitario en la octava entrada ante los Astros de Houston el jueves 24 de septiembre del 2026. (AP Foto/Scott Marshall)
Zack Gelof de los Atléticos, trota alrededor de las bases tras batear un jonrón solitario en la octava entrada ante los Astros de Houston el jueves 24 de septiembre del 2026. (AP Foto/Scott Marshall) AP

“Estamos al tanto de la demanda y no hacemos comentarios sobre litigios pendientes”, manifestaron los Tigres el martes en un comunicado.

Gelof se lesionó en la tercera entrada de la derrota 4-1 ante los Tigers el 9 de julio, cuando realizó una atrapada deslizándose en territorio de foul y chocó contra una valla metálica. El jugador de cuadro, de 26 años, se agarró de inmediato la rodilla con evidente dolor; un desgarro en el pantalón de su uniforme mostraba dónde su pierna hizo contacto con la valla. Sufrió un corte profundo debajo de la rótula derecha, que por poco alcanzó el tendón, y volvió a jugar hasta el 10 de agosto.

“Esta lesión podría haberse evitado fácilmente con el diseño más básico y barato”, indicó el abogado de Gelof, Jon Marko. “No hace falta ser un experto en diseño de estadios para darse cuenta de que una valla metálica afilada en un área donde los jugadores tienen que deslizarse y jugar alrededor es una receta para un desastre como el que ocurrió aquí”.

“Lo único que tenían que hacer era colocar un acolchado barato, como hicieron después de que Zack se lesionó, y todo este incidente podría haberse evitado. El diamante de la liga infantil de mi hijo es más seguro”.

Gelof bateó para .256 con 22 jonrones y 55 carreras impulsadas —ambas cifras máximas de su carrera— en 111 partidos durante su cuarta temporada. Los A’s terminaron la campaña con marca de 64-98, por delante únicamente de los Angelinos de Los Ángeles y los Rockies de Colorado en las Grandes Ligas.

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