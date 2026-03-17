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YouTube cierra acuerdo del Mundial con FIFA que permite a televisoras mostrar partes en vivo

ZURICH (AP) — YouTube cerró un acuerdo con la FIFA que permite a las emisoras que poseen los derechos transmitir en vivo la acción de los partidos en la plataforma de video, que ofrece acceso global a los espectadores jóvenes.

La FIFA anunció una “alianza que cambia las reglas del juego” que anima a los titulares de derechos del Mundial a emitir los primeros 10 minutos de los partidos durante el torneo del 11 de junio al 19 de julio, en la práctica como un aperitivo para incentivar a los aficionados jóvenes a ver después por canales tradicionales como la televisión abierta.

Además, las emisoras “podrán transmitir en vivo un número selecto de partidos completos en su canal de YouTube, involucrando a audiencias globales y promoviendo dónde ver más de la competencia”, señaló la FIFA.

No se reveló el valor del acuerdo para la FIFA.

La FIFA también se comprometió a compartir parte de su archivo de la Copa del Mundo en YouTube, “incluidos partidos completos de ediciones pasadas y muchos más momentos icónicos en la historia de este deporte”.

YouTube fue un patrocinador de menor nivel en el Mundial de 2022 en Qatar, en un acuerdo que prometía que “los creadores estarián sobre el terreno capturando asombroso contenido detrás de cámaras de la Copa Mundial de la FIFA”.

En la próxima Copa del Mundo, que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA dará a “una cohorte global de creadores de YouTube un acceso sin precedentes” en torno al torneo de 104 partidos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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