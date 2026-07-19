Young brilla en 7 innings y Orioles amplían a 7 su racha con triunfo 5-2 ante Astros

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El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Brandon Young, lanza ante los Astros de Houston durante la primera entrada de un partido de béisbol el domingo 19 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Eric Christian Smith) AP

La racha es la más larga de los Orioles desde 2023.

Young (8-2) permitió cinco hits y otorgó una base por bolas, además de ponchar a siete, uno menos que su máximo de la temporada. El doble impulsor del cubano Yordan Alvarez en la tercera entrada representó la única carrera que permitió.

Con Young fuera del juego, Rico Garcia permitió un jonrón solitario del venezolano Jose Altuve en la octava entrada. Grant Wolfram lanzó una novena entrada de 1-2-3 para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas.

El dominicano Leody Taveras aumentó la ventaja de Baltimore a 4-1 con un sencillo de dos carreras en la quinta entrada, pese a que se le rompió el bate.

El receptor dominicano de los Orioles, Samuel Basallo, salió del juego en la segunda entrada debido a molestias en el hombro derecho.

El abridor de Houston, Hunter Brown (1-1), permitió cuatro carreras con tres hits en 4 2/3 entradas. Otorgó seis bases por bolas, la mayor cifra de su carrera, y golpeó a dos bateadores.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP