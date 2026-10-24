Young anota 25 puntos y Wizards resisten ante Wilson y Bulls para ganar 124-120

Compartir en:









Anthony Davis, de los Wizards de Washington, realiza una volcada ante Josh Giddey, de los Bulls de Chicago, el sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Kyshawn George sumó 22 puntos y nueve rebotes por Washington en el primer partido de una gira de tres. Anthony Davis añadió 19 unidades, mientras que Justin Champagnie aportó 11 puntos y 14 rebotes.

Los Wizards jugaron sin AJ Dybantsa, la primera selección del draft. Dybantsa, de 19 años, está bajo revisión diaria por un esguince en el tobillo izquierdo, lo que retrasa su esperado debut en la NBA.

Caleb Wilson registró 30 puntos y 14 rebotes por Chicago durante su primer partido en casa. Fue el primer doble-doble de la cuarta selección del draft, pero acertó 1 de 9 en tiros de 3 puntos.

Los aleros Noa Essengue y Patrick Williams quedaron fuera por Chicago, que el viernes había ganado 132-125 en Milwaukee. Essengue sufrió una contusión en la cabeza, y Williams lidia con una lesión inguinal.

_____

FUENTE: AP