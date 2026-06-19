Yihadistas se expanden cada vez más a ciudades del Sahel africano, dicen analistas

Varios motociclistas transitan por una calle de Niamey, Níger, el jueves 18 de junio de 2026. (AP Foto) AP

El grupo yihadista JNIM, vinculado a Al Qaeda y el más potente en la región del Sahel al sur del desierto del Sahara, se atribuyó la autoría del ataque del jueves en el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, en Niamey, en el que murieron 11 soldados y dos civiles.

Fue el segundo ataque perpetrado este año en el aeropuerto, un centro estratégico que funciona como comando de la cúpula militar gobernante, ya que alberga su base de la fuerza aérea y la mayoría de sus drones y aeronaves. También es la sede de la alianza regional que reúne a tropas de Níger, Mali y Burkina Faso.

En un ataque similar realizado en enero y reivindicado por la Provincia del Sahel del grupo Estado Islámico (ISSP, por sus siglas en inglés), también participaron hombres armados en motocicletas que irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto mientras disparaban contra costosos drones. Los ataques en Níger, cuya escala no ha sido vista en los últimos años, se producen tras una gran incursión y el continuo bloqueo de combustible por parte de Al Qaeda dentro y en los alrededores de Bamako, la capital de Mali.

Los combatientes respaldados por Al Qaeda y los que reciben apoyo del grupo Estado Islámico, rivales por el control del territorio en el Sahel con objetivos y aspiraciones estratégicas contrapuestos, comenzaron a intensificar sus ataques el año pasado mientras buscan lograr una mayor influencia en una región conocida por ser un foco mundial del terrorismo.

Las ofensivas recientes reflejan un cambio en la estrategia de los grupos armados, en la que se incluye cada vez más a los centros urbanos junto con comunidades remotas y con escasa vigilancia policial, donde tradicionalmente operan los grupos insurgentes, señaló Ibrahim Yahaya Ibrahim, subdirector de proyecto del centro de análisis International Crisis Group.

En el corazón de la actividad armada se encuentran los tres estados vecinos del Sahel: Níger, Burkina Faso y Mali. Están gobernados por juntas militares que dieron golpes de Estado alimentados por el resentimiento hacia antiguos socios occidentales y gobiernos democráticos.

Los tres gobiernos han recurrido a Rusia como un importante aliado de seguridad tras alejarse de los aliados occidentales. Las fuerzas francesas y estadounidenses se retiraron, mientras que personal militar ruso se instaló en la zona.

El ataque del jueves tuvo menos relevancia que el de enero, pero fue importante para JNIM y sus operaciones, indicó Ibrahim. “JNIM en Níger trata de marcar su territorio. Este es un mensaje para el gobierno, pero también para el EI (grupo Estado Islámico)”, añadió.

La presencia de Níger en la intersección de varias grandes zonas de conflicto también se considera estratégica para los grupos. Limita al oeste con Mali y Burkina Faso, donde JNIM es más fuerte, y al sur y al este con Nigeria y Chad, donde operan Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP). Hacia el norte, se extiende por el Sahara en dirección a Libia y Argelia.

Los analistas advierten que el ISSP y el ISWAP intentan usar la frontera entre Níger y Nigeria como un puente entre ambos grupos, conectando a dos de las organizaciones extremistas más poderosas y violentas de África a lo largo de una amplia franja de territorio, una maniobra a la que JNIM se opone.

“Níger es un territorio de competencia entre ellos”, manifestó Wassim Nasr, investigador principal del Soufan Center.

“Si JNIM pierde la ventaja en Níger frente al Estado Islámico, pondrá en riesgo su ventaja en Mali y Burkina Faso… Tenemos un espacio abierto como el Lejano Oeste, donde cada uno busca marcar su territorio”, agregó.

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El periodista de The Associated Press Chinedu Asadu, en Abuya, Nigeria, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP