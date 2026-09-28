Yankees y Medias Rojas: rivales memorables del béisbol que se enfrentan otra vez en playoffs

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se dirige a la caseta durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

El jonrón de oro de Boone en la 11ma entrada para Nueva York contra Boston en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2003 se convirtió en el momento definitorio de su carrera en el béisbol y quizá de su vida.

“Entiendo que mucha gente tiene una historia increíble, muchas de las que he escuchado, ligada a ese momento”, señaló el mánager de los Yankees el lunes, en la víspera de la Serie de Comodines al mejor de tres de su equipo contra los Medias Rojas.

Payton Tolle abrirá el primer juego del martes por la noche por Boston y Cam Schlittler estará en la lomita por los Yankees. Este será el séptimo enfrentamiento de postemporada entre los rivales de toda la vida y la segunda Serie de Comodines consecutiva.

Nueva York (93-68) terminó segundo en el Este de la Liga Americana detrás de Tampa Bay (98-64), y los Medias Rojas (87-75) fueron terceros. El ganador de la primera ronda avanza a una Serie Divisional contra los Rays.

Tolle consiguió un out en la Serie de Comodines del año pasado, un mes después de su debut en las Grandes Ligas.

“Cuando sales hacia el bullpen el año pasado, ves cuánto interactúan los aficionados, lo comprometidos que están. Ves cuánto significa. Alcanzas a escuchar lo fuerte que se pone y simplemente intentas convertir eso en ruido blanco lo mejor que puedes”, explicó.

El jardinero novato de los Yankees Spencer Jones vio parte del enfrentamiento del año pasado mientras conducía con su novia desde Scranton, Pensilvania, donde terminó la temporada con el equipo Triple-A de los Yankees, hacia Nashville, Tennessee.

“Nos detuvimos en un Chipotle y simplemente nos sentamos ahí y lo vimos en el iPad”, contó.

“He escuchado que estas Series de Comodines se ponen bastante intensas, bastante alborotadas. Este va a ser el béisbol más divertido que haya jugado”, agregó.

Nueva York será anfitrión de los tres juegos debido a su mejor posición en la clasificación. El “short porch” del Yankee Stadium en el jardín derecho podría ser un factor para los bateadores zurdos, similar a cómo el Green Monster de Fenway Park en el jardín izquierdo es un objetivo tentador para los bateadores derechos.

“Creo que en una situación ideal, estamos de local frente a nuestros aficionados”, dijo el jardinero de los Medias Rojas Roman Anthony, primer bate que batea a la zurda.

“No estoy tratando de salir ahí solo a pegar jonrones, ¿verdad? Creo que para mí y para todos, se trata de embasarse y fabricar carreras”.

Judge, Stanton y Grisham: preocupaciones por lesiones en los Yankees

Aaron Judge (distensión en la pantorrilla), Giancarlo Stanton (distensiones en la pantorrilla en ambas piernas) y Trent Grisham (isquiotibial derecho) realizaron práctica de bateo en vivo en el Yankee Stadium el lunes, con la esperanza de ser incluidos en el roster de la serie.

“He estado tratando de convencer mucho, siento, así que voy a seguir haciéndolo. Lo más importante es asegurarme de que estoy sano y listo para este tramo largo. Nos queda otro mes de béisbol por jugar”, señaló Judge justo después de llegar al estadio.

Crochet podría ser relevista de los Medias Rojas

El zurdo Garrett Crochet, quien ganó el juego inaugural de la temporada pasada contra los Yankees al permitir una carrera y cuatro hits en 7 2/3 entradas, podría ser una opción desde el bullpen para Boston.

No ha lanzado desde el 25 de abril debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

“Ha trabajado muy duro para recuperar la fuerza como debe ser, pero aun así vamos a evaluarlo a diario para ver dónde está”, señaló el mánager Chad Tracy.

Gran repunte de Boston

El mánager Alex Cora, quien llevó a los Medias Rojas al título de la Serie Mundial de 2018, fue despedido el 25 de abril con Boston en 10-17 y fue reemplazado por Tracy, quien había estado dirigiendo al equipo filial Triple-A de Worcester.

Boston cayó a 32-46 el 24 de junio, y luego tuvo el mejor registro de las Grandes Ligas con 55-29. Los Medias Rojas son apenas el cuarto equipo en llegar a la postemporada después de caer a 14 juegos por debajo de .500, uniéndose a los Braves de Boston de 1914 y los Astros de Houston de 2005.

Nueva cara

Braiden Ward, un veloz jardinero de 27 años que pasó la temporada en Worcester, estaba en el clubhouse de los Medias Rojas y le asignaron un casillero con el número 25. Podría convertirse en el séptimo jugador en debutar en las Grandes Ligas en la postemporada.

Ward se robó 61 bases en 70 intentos este año y suma 272 bases robadas en 523 juegos de ligas menores.

“Es como un sueño. Es un sueño febril”, expresó. “Un día estoy en Worcester y al día siguiente estoy en Florida, al día siguiente estoy en el hotel más bonito en el que nos hemos quedado en la ciudad de Nueva York con la mejor vista, el mejor equipo, con la esperanza de poder jugar en la mayor rivalidad”.

Cora le había dicho a Ward durante los entrenamientos de primavera que podría ser una opción de postemporada saliendo desde la banca.

“Dos de mis mejores amigos son aficionados de los Yankees, así que ojalá pueda hablarles basura todo el tiempo”, dijo. “Bromeo con el equipo. Es como, qué genial sería que tu debut fuera el Juego 3, novena entrada y te digan: ‘Oye, Ward, te toca. Diviértete’. Así que nada loco. Sin presión”.

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FUENTE: AP