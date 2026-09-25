Yankees retiran el número 52 de CC Sabathia y lo honran en Monument Park

Chris Young, Dellin Betances, Derek Jeter, CC Sabathia y Andy Pettitte posan durante la ceremonia de inducción de Sabathia al Monument Park antes de un partido de béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore, el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Sabathia se convirtió el viernes en el 24.º jugador o mánager en ver retirado su número, y el zurdo miembro del Salón de la Fama fue homenajeado con una placa en Monument Park durante una ceremonia previa al primer juego de una doble cartelera contra Baltimore.

Sabathia se unió a Derek Jeter, Mariano Rivera, Andy Pettitte y Jorge Posada como el quinto integrante de los Yankees campeones de la Serie Mundial de 2009 con un número retirado y una placa.

"Nunca me imaginé entrando a Monument Park y creo que esa fue la razón por la que tenía tanto miedo de venir aquí, porque uno nunca piensa que va a ganarse a la afición de los Yankees o a la ciudad. Así que poder estar sentado aquí ahora, haber jugado aquí 11 años, es una sensación increíble, y por eso he dicho en las últimas semanas que esto se siente más grande para mí que el Salón de la Fama, porque sé lo que estaba en juego cuando vine aquí”, señaló Sabathia.

Con 46 años, Sabathia firmó un contrato de 161 millones de dólares por siete años antes de la temporada 2009, después de que el gerente general Brian Cashman lo convenciera tras una reunión inicial en diciembre de 2008. El contrato fue el más grande en ese momento para un lanzador agente libre.

Sabathia tuvo marca de 19-8 con efectividad de 3,37 en 34 aperturas con los Yankees en su primera temporada. Ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con marca de 2-0 y efectividad de 1,13 en una victoria en seis juegos sobre los Angelinos de Los Ángeles, y abrió los Juegos 1 y 4 cuando los Yankees vencieron a Filadelfia para conquistar su 27.º título.

Sabathia terminó con marca de 251-161, efectividad de 3,74 y 3.093 ponches —tercero entre los zurdos detrás de Randy Johnson y Steve Carlton— durante 19 temporadas con Cleveland (2001-08), Milwaukee (2008) y los Yankees (2009-19).

Durante 11 temporadas en Nueva York, Sabathia tuvo marca de 134-88 con efectividad de 3,81 y 1.700 ponches. Ocupa el cuarto lugar en la historia de la franquicia en ponches, el séptimo en aperturas, el décimo en victorias y el 11.º en entradas lanzadas.

Sabathia fue elegido al Salón de la Fama en su primera aparición en la boleta en 2025, al recibir el 86,8% de los votos. Fue exaltado junto con Billy Wagner e Ichiro Suzuki, excompañero suyo en los Yankees de 2012 a 2014.

“Esa ceremonia fue increíble, surrealista. Estaba diciendo allá afuera que tengo tantos compañeros famosos, ya sea Mo, Derek, Andy. Así que he estado en la ceremonia muchas veces, pero que esa ceremonia fuera para mí es especial, y que mi familia estuviera ahí fue genial”, comentó Sabathia.

La ceremonia de los Yankees comenzó con mensajes en video de Jeter, Paul O’Neill, Jorge Posada y Bernie Williams, y Sabathia develó la placa junto con su esposa Amber, dos de sus hijos, dos amigos y su madre, Margie.

Después de los momentos destacados en video, Sabathia saludó a los aficionados desde un carrito de golf a lo largo de la pista de advertencia. Recibió un saco azul, una versión enmarcada de su placa y del número retirado, además de un anillo conmemorativo de su carrera, de manos del gerente general Brian Cashman, quien fue abucheado por los aficionados.

Tras la ceremonia, Sabathia realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola a su hijo Carsten, primera base de ligas menores de Milwaukee.

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FUENTE: AP