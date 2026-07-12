americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yankees ganan 5-3 y barren la serie de tres juegos ante Nacionales

WASHINGTON (AP) — Ben Rice conectó un triple de dos carreras en la parte alta de la octava entrada para que los Yankees de Nueva York vencieran 5-3 a los Nacionales de Washington, para su tercera victoria consecutiva viniendo de atrás.

El pitcher de los Yankees de Nueva York Paul Blackburn felicita al catcher Austin Wells tras el out final en el encuentro ante los Nacionales de Washington el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/John McDonnell)
El pitcher de los Yankees de Nueva York Paul Blackburn felicita al catcher Austin Wells tras el out final en el encuentro ante los Nacionales de Washington el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/John McDonnell) AP

New York, que ha ganado cuatro seguidos en total por primera vez desde el 13 al 17 de junio, completó una barrida de tres juegos en la que remontó un déficit en la novena entrada y dos en la octava.

Los Yankees empataron a los Medias Blancas con su octava victoria cuando iban perdiendo en la octava entrada o más tarde, la mayor cantidad de triunfos de ese tipo en la Liga Americana.

Con hombres en primera y segunda ante Andrew Alvarez (2-3), Rice conectó un batazo en el cuarto lanzamiento consecutivo de curva de Alvarez que el jardinero central Dylan Crews no pudo atrapar al estrellarse contra la pared.

Ambos corredores anotaron, para poner el marcador 4-3 y dejar a Ryan Yarbrough (2-0) encaminado a la victoria. Paul Blackburn retiró a los últimos seis bateadores de Washington para conseguir su primer salvamento.

El panameño José Caballero conectó un elevado de sacrificio en la novena para darle a Nueva York una ventaja de dos carreras.

Los Yankees tienen marca de 6-34 cuando van perdiendo después de siete entradas, con la mitad de esas victorias logradas en esta serie.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Diplomático del regimen cubano llama Pinocho a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Diplomático del regimen cubano llama "Pinocho" a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Fiscalía cubana pide 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en una moto acuática

Fiscalía cubana pide 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en una moto acuática

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter