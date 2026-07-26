Yankees: Cody Bellinger va a la lista de lesionados por distensión de isquiotibial

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Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York conectar un sencillo para remolcar a Austin Wells en el sexto inning del juego contra los Filis de Filadelfia, el sábado 25 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Nueva York convocó al jardinero Spencer Jones de la sucursal de Triple A en Scranton/Wilkes Barre antes del juego del domingo por la noche en Filadelfia para ocupar el lugar de Bellinger en el roster.

Los Yankees no cuentan con el toletero Aaron Judge desde el 31 de mayo debido a una fractura en una costilla, y el bateador designado Giancarlo Stanton sigue fuera por una distensión en la pantorrilla derecha que lo tiene inactivo desde el 24 de abril. Los Yankees amanecieron a dos juegos y medio de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

Bellinger comentó que sintió tirantez en el isquiotibial al rodear la primera base tras conectar un doble en la octava entrada de la victoria 3-1 de los Yankees sobre los Filis el sábado por la noche. Le hizo señas al mánager Aaron Boone para que no se acercara y permaneció en base el resto del inning, pero después se retiró caminando lentamente y se metió por el túnel hacia el camerino.

Max Schuemann reemplazó a Bellinger en la parte baja de la entrada.

Bellinger batea para .259 con 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos esta temporada. Llegó al sábado con 19 carreras defensivas salvadas, la mayor cifra en las Grandes Ligas, y fue el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas hace dos semanas en Filadelfia.

Bellinger volvió a firmar con los Yankees el invierno pasado por un contrato de 162,5 millones de dólares por cinco años, y ha sido una pieza clave de la ofensiva. Bateaba para .280 hasta mediados de junio antes de que una mala racha bajara su promedio a .254 de cara al receso del Juego de Estrellas. Bellinger no ha conectado jonrón en un mes.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP