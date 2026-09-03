Yankees anotan 5 carreras con 2 outs en la 10ma y vencen 6-3 a Angelinos

Compartir en:









Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, se desliza para anotar frente al catcher Tyler Heineman, de los Angelinos de Los Ángeles, en la décima entada del juego del miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Wally Skalij) AP

Nueva York llenó las bases con un out en la 10.ª cuando el panameño José Caballero conectó un sencillo, mientras que el corredor automático se quedó en tercera, y Jazz Chisholm Jr. recibió una base por bolas ante el relevista Luke Murphy (0-2).

Murphy hizo que Luis García Jr. elevara para out, pero Austin Wells conectó un sencillo de dos carreras al jardín derecho, Cody Bellinger pegó un sencillo productor al jardín central, Trent Grisham añadió un sencillo impulsor al jardín izquierdo y Ben Rice aportó uno más al jardín derecho para poner la pizarra 6-1.

David Bednar (7-3) ponchó a tres durante una novena entrada en blanco para llevarse la victoria. El relevista de los Yankees Michael Fulmer permitió un jonrón de dos anotaciones del venezolano Moisés Ballesteros en la parte baja de la 10.ª.

El duelo estelar entre dos de los mejores lanzadores del béisbol no decepcionó: Schlittler ponchó a nueve y no dio bases por bolas, y el zurdo de los Angelinos Reid Detmers toleró una carrera y seis hits en siete entradas, con ocho ponches y ningún boleto.

El juego se retrasó unos 10 minutos en la sexta entrada cuando una línea de 79,5 mph, bateada por Rice, golpeó en la cabeza a un fotógrafo en el foso de cámaras de la primera base. El fotógrafo pudo caminar hasta un vehículo de emergencias médicas y estrecharle la mano a Rice antes de ser retirado en camilla.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP