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Yamamoto poncha a 10 y Dodgers aplastan 14-1 a Rojos para enhebrar 7mo triunfo

LOS ÁNGELES (AP) — Yoshinobu Yamamoto recetó 10 ponches y toleró tres hits en siete entradas, mientras que los Dodgers de Los Ángeles descargaron una furiosa ofensiva para apabullar el miércoles 14-1 a los Rojos de Cincinnati.

El boricua Kiké Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de batear un jonrón de dos carreras en el juego del miércoles 9 de septiembre de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Mark J. Terrill)
El boricua Kiké Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de batear un jonrón de dos carreras en el juego del miércoles 9 de septiembre de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Mookie Betts, Max Muncy y el boricua Kiké Hernández conectaron sendos jonrones de dos carreras, y los Dodgers lograron su séptima victoria consecutiva, su mejor racha de la temporada.

La barrida de los Dodgers les ayudó a reducir a seis su “número mágico” de juegos para asegurar su 13er título del Oeste de la Liga Nacional en 14 años, sin el lesionado Shohei Ohtani ni Freddie Freeman en la alineación.

Explotaron con seis carreras en la cuarta entrada y los nueve titulares se embasaron para que los Dodgers se embolsaran su 11ma victoria consecutiva en casa sobre los Rojos.

Fue la mayor cantidad de carreras de los Dodgers en un inning desde el 27 de junio, cuando anotaron nueve en una victoria de Yamamoto sobre San Diego.

Yamamoto (13-8) retiró a 17 de sus primeros 20 adversarios. Sus 13 triunfos son la mayor cifra de su carrera, mientras que sus ponches igualaron su mejor marca de la temporada.

Betts tuvo su quinto juego de múltiples hits en los primeros ocho duelos de septiembre. El campocorto se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas, tres anotadas y una base por bolas, y elevó su promedio a .249.

Las 13 carreras de respaldo de los Dodgers fueron la mayor cantidad para Yamamoto desde el 19 de julio.

El jonrón de dos carreras de Betts ante el abridor de los Reds Rhett Lowder (6-10) amplió la ventaja a 3-0.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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