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Yamamoto domina con 10 ponches y los Dodgers hunden a los Padres 3-0 en su 8va derrota al hilo

LOS ÁNGELES (AP) — Yoshinobu Yamamoto ponchó a 10 en siete entradas, Freddie Freeman conectó un jonrón y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-0 a San Diego la noche del sábado, propinándoles a los Padres su octava derrota consecutiva.

Freddie Freeman, izquierda, de los Dodgers de Los Ángeles, se encamina hacia primera después de batear un jonrón solitario mientras el lanzador de los Padres de San Diego, Kyle Hart, centro, y el receptor Luis Campusano, atrás, observan durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Freddie Freeman, izquierda, de los Dodgers de Los Ángeles, se encamina hacia primera después de batear un jonrón solitario mientras el lanzador de los Padres de San Diego, Kyle Hart, centro, y el receptor Luis Campusano, atrás, observan durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Yamamoto (9-5) salió de un aprieto en la primera entrada, cuando los Padres tuvieron corredores en primera y tercera, y luego se asentó para igualar su máximo de la temporada con 10 abanicados, mientras permitió tres imparables. Logró su segunda victoria sobre los Padres en ocho días.

Freeman impulsó dos carreras y los Dodgers ganaron por décima vez en 12 juegos en una racha que incluye cinco triunfos sobre los Padres. Los Ángeles mejoró a 7-2 contra San Diego esta temporada.

Después de que el dominicano Wandy Peralta abrió con una entrada sin carreras para los Padres, el derecho Griffin Canning (1-6) permitió una anotación en cuatro episodios con cuatro ponches. San Diego perdió ocho juegos seguidos por primera vez desde que encadenó 10 derrotas consecutivas en 2013.

San Diego perdió el primer juego de la serie de cuatro partidos después de haber estado arriba por seis carreras el jueves y dejó escapar una ventaja de tres el viernes.

Poco después de conseguir la primera convocatoria al Juego de Estrellas de su carrera, el cubano Andy Pagés conectó un sencillo al jardín izquierdo con un out en la tercera entrada para remolcar a Dalton Rushing y darle a Los Ángeles una ventaja de 1-0.

Freeman amplió la diferencia a 2-0 en la sexta cuando conectó un cuadrangular al jardín derecho ante el zurdo Kyle Hart, su 15to. Freeman se ha embasado en 19 juegos consecutivos.

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