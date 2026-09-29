Yamal ayuda a España a ampliar su racha invicta; Gordon y Kane lideran triunfo de Inglaterra

Lamine Yamal de España celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en el encuentro ante Croacia en la Liga de Naciones el martes 29 de septiembre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Yamal anotó dos veces y asistió en otro gol, mientras España venció 4-1 a Croacia en casa para alcanzar 40 partidos sin perder.

Inglaterra necesitó goles en la segunda mitad de Anthony Gordon y Harry Kane para derrotar 2-0 a los checos, con los locales jugando con un hombre menos desde los 25 minutos después de que Pavel Sulc viera la tarjeta roja.

España superó a Croacia en su segundo partido desde que venció a Argentina en la final del Mundial, con Yamal marcando a los dos minutos de iniciado el encuentro y de nuevo al 63.

Marc Pubill también anotó, al enviar el balón a la red al 31, dos minutos después de que Dion Drena Beljo hubiera igualado para los visitantes. Nico Williams sentenció el triunfo de España al 89.

La Roja había ampliado su racha invicta a 39 partidos al remontar para imponerse 3-2 a Inglaterra en el estadio de Wembley el sábado.

España lidera el Grupo A3 con seis puntos, tres más que Inglaterra y Croacia.

Croacia ganó 2-1 en Chequia el sábado, con el veterano mediocampista Luka Modric anotando el primer gol de su selección. Modric comenzó en el banquillo contra España el martes e ingresó al 81.

España aún recibirá a Chequia el sábado y visitará a Croacia el próximo martes.

Inglaterra vuelve a la victoria

Inglaterra jugó con un hombre de más durante la mayor parte del partido y necesitó goles de Gordon al 47 y de Kane al 69 para ganar su primer encuentro en la Liga de Naciones esta temporada.

Sulc fue expulsado por una falta en la primera mitad, después de que la revisión de video cambiara una tarjeta amarilla por una roja.

En la Liga B, Suiza superó 3-0 a Escocia, que jugó con un hombre menos desde los 11 minutos tras una tarjeta roja a Jack Hendry. Eslovenia venció 2-0 a la visitante Macedonia del Norte.

En la Liga C, la anfitriona Moldavia y las Islas Feroe empataron 1-1, mientras que Finlandia y Bielorrusia igualaron sin goles en Helsinki.

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FUENTE: AP