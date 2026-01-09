americateve

Wrexham elimina a Nottingham Forest en penales y avanza a 4ta ronda de Copa FA

WREXHAM, Gales (AP) — Los equipos de la máxima categoría entraron en actividad en la Copa de la FA el viernes y uno de ellos fue derribado de inmediato.

Arthur Okonkwo, arquero del Wrexham, festeja con sus compañeros tras la tanda de penales en la que eliminaron al Nottingham Forest en la Copa de la FA, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Jon Super) AP

El Wrexham de la segunda división eliminó al Nottingham Forest de la Liga Primier por 4-3 en penales después de que su emocionante partido terminó 3-3 tras los 90 minutos y el tiempo extra.

El portero de Wrexham, Arthur Okonkwo, fue el héroe, al atajar dos penales para llevar a su equipo a la cuarta ronda.

La escuadra galesa, copropiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, estaba 2-0 arriba al descanso gracias a los goles de Liberato Cacace y Ollie Rathbone.

El brasileño Igor Jesus descontó con un cabezazo a los 64 minutos, sólo para que Dominic Hyam restableciera la ventaja de dos goles del Wrexham con una palomita diez minutos después.

El suplente de Forest, Callum Hudson-Odoi, anotó a los 76 y 89 minutos para enviar el partido a una prórroga que no deparó goles.

James MacLean falló por el Wrexham, pero Okonkwo tapó los tiros de Igor Jesus y Omari Hutchinson para llevar a los aficionados locales al éxtasis.

“El entrenador nos habló antes del partido, nos contó sobre la historia del club y cómo podemos vencer a equipos que están muy por encima de nosotros”, dijo Okonkwo, jubiloso. "Fue increíble ganar el partido al final. Sólo tenemos que disfrutar el momento."

La Copa de la FA comenzó en agosto con 446 clubes que soñaban con un lugar en la famosa final en el Estadio de Wembley. Los conjuntos de las dos máximas categorías no ingresan sino hasta esta tercera ronda.

El triunfo del viernes fue otro capítulo memorable en la mejoría del club galés que fue comprado en 2021 por la dupla de Hollywood.

Las estrellas han supervisado el rápido despegue de Wrexham y han visto tres ascensos consecutivos. Se encuentra noveno en la segunda división y la victoria del viernes fue su quinta consecutiva en todas las competiciones.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

