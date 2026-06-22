americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Woodruff brilla en su regreso y Cerveceros ganan 2-1 a Rojos en 10 entradas

CINCINNATI (AP) — Brandon Woodruff llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada en su regreso, y el elevado de sacrificio de Joey Ortiz en la 10ma impulsó la carrera de la ventaja, mientras los Cerveceros de Milwaukee, líderes de su división, vencieron 2-1 a los Rojos de Cincinnati la noche del lunes.

Brandon Woodruff, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Rojos de Cincinnati, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)
Brandon Woodruff, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Rojos de Cincinnati, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

En la 10ma, Garrett Mitchell recibió base por bolas y luego Sal Frelick tocó la bola para avanzar a Mitchell y al corredor designado Jake Bauers a posición de anotar. El elevado de sacrificio de Ortiz remolcó a Bauers con la primera carrera del juego, y Mitchell anotó con un lanzamiento descontrolado de Tony Santillan (1-4) para poner la pizarra 2-0.

Joel Kuhnel permitió una carrera en la 10ma con un rodado, pero consiguió su quinto salvamento. Trevor Megill (2-2) se apuntó la victoria por Milwaukee.

Woodruff, que hacía su primera apertura desde el 30 de abril, permitió un imparable, no otorgó bases por bolas y ponchó a 10. Retiró a los primeros 16 bateadores antes de que Tyler Stephenson conectara un sencillo con un out en la sexta.

Los 10 ponches se quedaron a dos de su récord personal, que había logrado en tres ocasiones. Ponchó a 10 o más bateadores 21 veces en su carrera, la más reciente el 12 de julio de 2025, contra los Nacionales de Washington.

Woodruff estuvo en la lista de lesionados desde el 1 de mayo por inflamación en el hombro derecho, después de experimentar una caída repentina en su velocidad.

El abridor de Cincinnati, Brady Singer, y Woodruff permitieron un hit cada uno a lo largo de seis entradas, con un total combinado de 15 ponches.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter